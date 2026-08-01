Θρίλερ στα Λευκά Όρη: Ώρες αγωνίας για 68χρονο πεζοπόρο που αγνοείται στο φαράγγι της Ελυγιάς

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές των Χανίων, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής αγνοείται ένας 68χρονος άνδρας, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε μια από τις πιο δύσβατες και απομονωμένες περιοχές των Σφακίων.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο 68χρονος είχε ενημερώσει άτομο του στενού του περιβάλλοντος για την πρόθεσή του να διασχίσει το φαράγγι της Ελυγιάς, με τελικό προορισμό την Αγία Ρουμέλη. Έκτοτε, η επικοινωνία μαζί του κατέστη αδύνατη, καθώς το κινητό του τηλέφωνο παραμένει απενεργοποιημένο.Η εξαφάνιση δηλώθηκε επίσημα στην Αστυνομία από οικείο του πρόσωπο, το οποίο ωστόσο δεν ήταν σε θέση να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό ή την ακριβή ώρα που ο πεζοπόρος εισήλθε στη χαράδρα.

Μια «παγίδα» για έμπειρους πεζοπόρους

Το φαράγγι της Ελυγιάς θεωρείται από τους γνώστες του βουνού ως μια εξαιρετικά άγρια και τεχνικά απαιτητική εναλλακτική διαδρομή σε σχέση με το γειτονικό και οργανωμένο Φαράγγι της Σαμαριάς.

Μηδενικό σήμα

Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής δεν υπάρχει καμία κάλυψη δικτύου τηλεφωνίας. Επίσης δεν υπάρχει διαμορφωμένο μονοπάτι ή πηγές νερού, σε αντίθεση με τη Σαμαριά.

Απόκρημνο ανάγλυφο

Η διαδρομή καταλήγει κοντά στον Άγιο Παύλο, περιλαμβάνοντας απότομα περάσματα με μεγάλες υψομετρικές διαφορές που απαιτούν άριστη φυσική κατάσταση.

Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

Αυτή την ώρα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στελέχη της 3ης ΕΜΑΚ, καθώς και εθελοντές διασώστες «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή.

Οι έρευνες εστιάζονται σε δύο βασικούς άξονες

Εντός του φαραγγιού: Από τα ορεινά σημεία εισόδου έως την έξοδο στην παραλία του Αγίου Παύλου και

Στο παραλιακό μονοπάτι Ε4: Τη διαδρομή που συνδέει τον Άγιο Παύλο με την Αγία Ρουμέλη, όπου ο 68χρονος είχε αναφέρει ότι θα κατευθυνθεί.

Οι αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες της περιόδου σε συνδυασμό με την πιθανή έλλειψη νερού αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο θερμικής εξάντλησης.

Η επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αδιανόητο στο Ρέθυμνο: Πήγαν για μπάνιο στην Πρέβελη ενώ το Κουρταλιώτικο Φαράγγι καιγόταν