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Εικόνα της NASA με την ασύλληπτη καταστροφή στη Βοιωτία -Κάηκαν 40.000 με 50.000 στρέμματα

Βοιωτία NASA
clock 10:27 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ασύλληπτο είναι το μέγεθος της καταστροφής στη Βοιωτία με τον πυρομετεωρολόγο Θοδωρή Γιάνναρο να δημοσιεύει δορυφορική φωτογραφία της NASA που δείχνει την καμένη έκταση, η οποία εκτιμάται σε 40.000 με 50.000 στρέμματα.

«Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα. Δεν υπάρχουν σχόλια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε τη δορυφορική φωτογραφία που δημοσίευσε:

NASA βοιωτία

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Βοιωτία καμμένα στρέμματα Nasa
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