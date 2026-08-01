Εικόνα της NASA με την ασύλληπτη καταστροφή στη Βοιωτία -Κάηκαν 40.000 με 50.000 στρέμματα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ασύλληπτο είναι το μέγεθος της καταστροφής στη Βοιωτία με τον πυρομετεωρολόγο Θοδωρή Γιάνναρο να δημοσιεύει δορυφορική φωτογραφία της NASA που δείχνει την καμένη έκταση, η οποία εκτιμάται σε 40.000 με 50.000 στρέμματα.

«Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα. Δεν υπάρχουν σχόλια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε τη δορυφορική φωτογραφία που δημοσίευσε:

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Εκτός ελέγχου η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Σε εξέλιξη απεγκλωβισμοί από το λιμάνι – Εκκενώνεται η Ψάθα

Πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Μάχη με τις μικροεστίες - Παραμένει στο πεδίο ισχυρή

Αδιανόητο στο Ρέθυμνο: Πήγαν για μπάνιο στην Πρέβελη ενώ το Κουρταλιώτικο Φαράγγι καιγόταν