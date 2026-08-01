Το "Πάσχα του Καλοκαιριού": Η Σαρακοστή του Δεκαπενταύγουστου σε αριθμούς και κανόνες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με κατάνυξη και θρησκευτική ευλάβεια ξεκινά από σήμερα, 1η Αυγούστου, η νηστεία του Δεκαπενταύγουστου, η οποία στην ορθόδοξη παράδοση αποκαλείται και «Σαρακοστή της Παναγίας».

Πρόκειται για μια περίοδο πνευματικής προετοιμασίας δύο εβδομάδων, η οποία κορυφώνεται στις 15 Αυγούστου με τη μεγάλη εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, το λεγόμενο «Πάσχα του Καλοκαιριού».

Οι αυστηροί κανόνες της νηστείας

Η νηστεία αυτή θεωρείται από τις αυστηρότερες της Εκκλησίας. Από την 1η έως και τις 14 Αυγούστου, οι πιστοί απέχουν από το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά και το ψάρι.

Image

Κατάλυση οίνου και ελαίου

Επιτρέπεται μόνο τα Σαββατοκύριακα που μεσολαβούν.

Η μεγάλη εξαίρεση

Στις 6 Αυγούστου, ημέρα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, η παράδοση επιτρέπει την κατανάλωση ψαριού, ανεξάρτητα από την ημέρα που πέφτει.

Image

Η ημέρα της εορτής

Φέτος, η 15η Αυγούστου πέφτει Σάββατο, γεγονός που σημαίνει ότι η νηστεία λήγει πλήρως και επιτρέπεται η κατανάλωση κάθε είδους τροφής (κρέας, γαλακτοκομικά).

Παρακλήσεις και απαγόρευση μυστηρίων

Πέραν του διατροφικού σκέλους, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από έντονη λατρευτική ζωή.

Καθημερινά, τα απογεύματα στους ναούς όλης της χώρας, ψάλλονται εναλλάξ ο Μικρός και ο Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Image

Παράλληλα, βάσει του εκκλησιαστικού δικαίου, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου απαγορεύεται αυστηρά η τέλεση γάμων.

Στο επίκεντρο ο θρησκευτικός τουρισμός

Ήδη από τις πρώτες ημέρες του μήνα, χιλιάδες πιστοί αναμένεται να κατακλύσουν τα μεγάλα προσκυνήματα της χώρας.

Image

Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρίσκεται η Παναγία της Τήνου, η Παναγία Σουμελά στην Ημαθία,

Image

καθώς και εκατοντάδες τοπικά μοναστήρια και ξωκλήσια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τον βαθύ συνδετικό κρίκο του Δεκαπενταύγουστου με την ελληνική λαϊκή παράδοση και την ταυτότητα του τόπου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δεκαπενταύγουστος στην Κρήτη: Εκκλησίες και μοναστήρια - αφιερωμένα στην Παναγία