Τα ζώδια του Σαββάτου

Κριός



Καλό μήνα, Κριέ. Σήμερα επικεντρώνεσαι στις επιθυμίες σου και παίρνεις αποστάσεις για να τις φτιάξεις όπως θέλεις. Το ότι προσπαθείς να κινηθείς αυτόνομα, όμως, μπορεί να φέρει διαφωνίες και κάποιες αντιπαραθέσεις, οι οποίες θα σε τσιτώσουν και θα σε κάνουν να απαντήσεις κάπως υπερβολικά. Είναι σημαντικό να δεις πώς μπορείς να προσαρμόσεις κάποιες κινήσεις σου, αλλά και να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενά σου βήματα, ώστε να μη χρειαστεί να ζοριστείς στη συνέχεια. Επίσης, κάποια κρυφά ερωτικά δημιουργούν μια κάποια ταραχή.

Ταύρος



Ταύρε, καλό μήνα. Πρώτη μέρα του Αυγούστου σήμερα και καταπιάνεσαι κάπως περισσότερο με πράγματα στη δουλειά. Οι ρυθμοί ανεβαίνουν και κάπως χρειάζεται να το ρυθμίσεις, για να μπορέσεις να το στρώσεις και καλύτερα. Εκεί που θέλει να είσαι προσεκτικός είναι σε συζητήσεις μέσα στην παρέα. Κάποια πράγματα τα παίρνεις προσωπικά και τα κουμπώνεις με τέτοιον τρόπο σε δικές σου σκέψεις, που σε κάνουν να λειτουργήσεις και να αντιδράσεις έντονα και υπερβολικά. Επίσης, μην εμπλέκεσαι σε θέματα που δεν σε αφορούν άμεσα σήμερα.

Δίδυμοι



Δίδυμε, καλό σου μήνα. Σήμερα, πρώτη μέρα του Αυγούστου, είναι σημαντικό να κινηθείς με προσοχή στο επικοινωνιακό σου κομμάτι. Στη δουλειά υπάρχουν κάποια ζητήματα που μπορεί από την πλευρά σου να έχεις αναφέρει πολλές φορές. Το ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα, όμως, δημιουργεί ένταση και εκνευρισμό και είναι πιθανό να τα πεις έξω απ’ τα δόντια και να ανεβάσεις σημαντικά τους τόνους. Προσοχή σ’ αυτό, γιατί θα εκτεθείς. Από την άλλη, σήμερα καλό είναι να αποφύγεις να καταλήξεις σε συμπεράσματα και παρορμητικές αποφάσεις.

Καρκίνος



Καλό μήνα, Καρκίνε. Ο Αύγουστος ξεκινά μ’ εσένα σε φάση να θέλεις να εκφράσεις ανασφάλειες και να μιλήσεις για πράγματα που επηρεάζουν τόσο την ψυχολογία σου όσο και την οπτική σου πάνω σε διάφορα ζητήματα. Από το πρωί τρώγεσαι για να φέρεις κάποιες συζητήσεις εκεί που θέλεις και να ξεκινήσεις να μιλάς. Υπάρχουν όμως και οικονομικά θέματα που θα χρειαστεί να δεις λίγο πιο προσεκτικά και να προνοήσεις για υποχρεώσεις που τρέχουν, ώστε να αποφύγεις τα απρόοπτα.

Λέων



Καλό σου μήνα, Λέοντα. Ο Αύγουστος μπαίνει κάπως δυναμικά κι εσύ από την πλευρά σου ασχολείσαι έντονα με οικονομικά θέματα. Με το να βρεις την άκρη και να διαχειριστείς κάποια πράγματα μεν, αλλά να κάνεις –ή να δρομολογήσεις– τα ανοίγματα που θες. Είναι σημαντικό να μην επηρεαστείς από αυτό το αίσθημα σιγουριάς και το «ξέρω πώς θα το κάνω» που σε πιάνει και να εξετάσεις λίγο καλύτερα κάποια ενδεχόμενα που θα προκύψουν μέσα στη μέρα. Προσοχή στα έξοδα, αλλά και σε απότομα ξεσπάσματα.

Παρθένος



Καλό μήνα να έχεις, Παρθένε. Σήμερα, πρώτη μέρα του Αυγούστου, ασχολείσαι περισσότερο με κάποια παρασκηνιακά κομμάτια και με συμπεριφορές που παρατηρείς στους άλλους – συνεργάτες, φίλους, αλλά και στο αμόρε, εσύ που είσαι δεσμευμένος. Κάποιες αποκαλύψεις δημιουργούν διλήμματα για το ποια στάση πρέπει να κρατήσεις, αλλά και μια ανυπομονησία να προχωρήσουν τα πράγματα και να μπορέσεις να μιλήσεις. Να τα πεις έξω από τα δόντια. Αν θέλεις να ξεκαθαρίσεις σώνει και ντε τα πράγματα σήμερα, κάν’ το με ψυχραιμία κι όχι με υπερβολές κι εντάσεις.

Ζυγός



Ζυγέ, καλό μήνα. Σήμερα θέλει να δείξεις λίγη παραπάνω προσοχή στα της δουλειάς. Κάποια πλάνα δεν προχωράνε όπως ήθελες κι αυτό σε κάνει να κόβεις ταχύτητα και να κολλάς στα σημεία που προέκυψε το ζήτημα. Υπάρχει μια τάση για υπερβολές και εντάσεις, αλλά και να κινηθείς ίσως κάπως πιο καχύποπτα απέναντι σε άτομα με τα οποία συνεργάζεσαι. Είναι σημαντικό να δεις τι μπορείς να κάνεις μέσα στη μέρα και να μην υποσχεθείς περισσότερα, γιατί δεν θα βγει εύκολα και θα αγχωθείς.

Σκορπιός



Καλό μήνα, Σκορπιέ. Ο Αύγουστος ξεκινά δυναμικά και μ’ εσένα να επεξεργάζεσαι κάποια πλάνα, τόσο στα προσωπικά σου όσο και στο κομμάτι της δουλειάς. Υπάρχουν κάποια κομμάτια που είναι μεν αρκετά δελεαστικά, είναι όμως και αυτή η σιγουριά που μπορεί να σε παρασύρει εύκολα και να κινηθείς με επιπολαιότητα. Ιδίως όσα σε κάνουν να νιώθεις όμορφα και θέλεις να τα προχωρήσεις κάπως πιο άμεσα. Είναι σημαντικό να μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Στα προσωπικά, υπάρχουν κάποια συννεφάκια σήμερα, που σε κάνουν να δίνεις μεγαλύτερη βάση από ό,τι πρέπει. Άσε τα πείσματα.

Τοξότης



Καλό σου μήνα, Τοξότη. Ο Αύγουστος ξεκινά με ένταση και υπερένταση, που δεν σε αφήνουν να χαλαρώσεις ιδιαίτερα. Από το πρωί, κολλάς με το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα και επιμένεις να ακολουθήσουν οι άλλοι –κυρίως στο σπίτι– τον δικό σου τρόπο. Σήμερα, καλό είναι να εκφράσεις μεν τα συναισθήματά σου, όμως με τρόπο ήρεμο και ξεκάθαρο. Αν τρέχουν θέματα εκπαίδευσης ή πλάνα για ταξίδια, καλό είναι να τα οργανώσεις καλύτερα και να μην πάρεις αποφάσεις εν θερμώ.

Αιγόκερως



Καλό μας μήνα, Αιγόκερε. Οι συζητήσεις όπου συμμετέχεις ή και που ξεκινάς μέσα στη μέρα φαίνεται να δημιουργούν ένα περίεργο και κάπως πιο έντονο κλίμα. Εσύ από την πλευρά σου θέλεις να μάθεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όμως πιέζεις κάπως παραπάνω καταστάσεις χωρίς να το καταλαβαίνεις. Αν είσαι σε φάση επαφών και διαπραγματεύσεων για οικονομικά ζητήματα, δώσε λίγο περισσότερη προσοχή στον τρόπο σου. Οι αμφιβολίες σε κάνουν πιεστικό, αλλά και ίσως κάπως ανυποχώρητο. Προσοχή σε μετακινήσεις σήμερα.

Υδροχόος



Υδροχόε, καλό σου μήνα. Ο Αύγουστος ξεκινά με το κομμάτι των οικονομικών να έχει τον πρώτο ρόλο. Κάποιες κινήσεις ή συζητήσεις που κάνεις φαίνεται να επηρεάζουν αρκετά μέσα στη μέρα το πώς βλέπεις τα πράγματα, αλλά και να δημιουργούνται διλήμματα για το αν μπορείς να συνεργαστείς και να προχωρήσεις μαζί με τα άτομα αυτά τα πλάνα σου. Αυτές οι ανασφάλειες σε κάνουν απότομο αλλά και κάπως υπερβολικό στις αντιδράσεις σου, αλλά και σε αποφάσεις που σκέφτεσαι να πάρεις.

Ιχθύες



Καλό μήνα, Ιχθύ. Ο Αύγουστος ξεκινά με μια περίεργη διάθεση και μια αποστασιοποίηση, εξαιτίας διλημμάτων. Σήμερα, είναι σημαντικό να κρατήσεις χαμηλούς τόνους στη δουλειά και να αποφύγεις υπερβολές και ρίσκα που μπορεί να ανεβάσουν σημαντικά τους τόνους, αλλά και το να πιέσεις καταστάσεις να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Από την άλλη, καλό είναι να προσέξεις λίγο περισσότερο τον εαυτό σου και την ευεξία σου και να μην πιεστείς παραπάνω. Δώσε βάση σε λεπτομέρειες και απόφυγε βιαστικές κινήσεις.

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