Σητεία: Σε εξέλιξη η "μηχανή" της Πυροσβεστικής - Αναδιάταξη δυνάμεων λόγω μελτεμιών

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Λασίθι, μετά τη γιγαντιαία μάχη με τις φλόγες στο μέτωπο Αγίας Τριάδας, Αθερινόλακκου και Γούδουρα.
Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, ξύπνησε μνήμες από την περσινή καταστροφή στα Σχινοκάψαλα και τον Άγιο Ιωάννη Ιεράπετρας.
Ωστόσο, η τρέχουσα επιχείρηση αποδείχθηκε ακόμη πιο δύσκολη και επικίνδυνη.Ακραία καιρικά φαινόμενα και δείκτης 4.
Το έργο της κατάσβεσης δυσχέραναν οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι που άγγιξαν τοπικά τα 8 μποφόρ.
Η περιοχή βρισκόταν στο επίπεδο 4 του δείκτη επικινδυνότητας (πολύ υψηλός κίνδυνος), γεγονός που επέβαλε τη συνεχή παρουσία ισχυρών επίγειων δυνάμεων για την αποτροπή αναζωπυρώσεων, ακόμα και μετά τον έλεγχο της κύριας περιμέτρου.
Στρατηγική αναδιάταξη δυνάμεων
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν προχωρά σε αποκλιμάκωση, αλλά σε στρατηγική αναδιάταξη των οχημάτων και του προσωπικού της σε ολόκληρο τον νομό.
Στόχος είναι η δημιουργία ζωνών άμεσης επέμβασης, καθώς η περίοδος των μελτεμιών βρίσκεται σε εξέλιξη και ο κίνδυνος νέων εστιών παραμένει εξαιρετικά υψηλός.
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