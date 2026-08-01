Σητεία: Σε εξέλιξη η "μηχανή" της Πυροσβεστικής - Αναδιάταξη δυνάμεων λόγω μελτεμιών

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Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Λασίθι, μετά τη γιγαντιαία μάχη με τις φλόγες στο μέτωπο Αγίας Τριάδας, Αθερινόλακκου και Γούδουρα.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, ξύπνησε μνήμες από την περσινή καταστροφή στα Σχινοκάψαλα και τον Άγιο Ιωάννη Ιεράπετρας.

Ωστόσο, η τρέχουσα επιχείρηση αποδείχθηκε ακόμη πιο δύσκολη και επικίνδυνη.Ακραία καιρικά φαινόμενα και δείκτης 4.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχέραναν οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι που άγγιξαν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η περιοχή βρισκόταν στο επίπεδο 4 του δείκτη επικινδυνότητας (πολύ υψηλός κίνδυνος), γεγονός που επέβαλε τη συνεχή παρουσία ισχυρών επίγειων δυνάμεων για την αποτροπή αναζωπυρώσεων, ακόμα και μετά τον έλεγχο της κύριας περιμέτρου.

Στρατηγική αναδιάταξη δυνάμεων

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν προχωρά σε αποκλιμάκωση, αλλά σε στρατηγική αναδιάταξη των οχημάτων και του προσωπικού της σε ολόκληρο τον νομό.

Στόχος είναι η δημιουργία ζωνών άμεσης επέμβασης, καθώς η περίοδος των μελτεμιών βρίσκεται σε εξέλιξη και ο κίνδυνος νέων εστιών παραμένει εξαιρετικά υψηλός.

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