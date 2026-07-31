Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία: Eπεκτείνεται σε όλη τη χώρα – Ποιοι παραμένουν αυτόματα στο πρόγραμμα

Μια νέα σελίδα για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία ανοίγει με τη μετατροπή του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός» σε μόνιμο θεσμό, ο οποίος πλέον επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Τη σχετική ανακοίνωση έκαναν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, γνωστοποιώντας ότι η ετήσια χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται σε 53 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Μέρος της χρηματοδότησης εξασφαλίζεται μέσω της ένταξης στο ΕΣΠΑ 2021-2027 της πράξης «Πρόγραμμα “Προσωπικός Βοηθός” για Άτομα με Αναπηρία», συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

Ο ρόλος του Προσωπικού Βοηθού στην καθημερινότητα



Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στις αποφάσεις που αφορούν την καθημερινή τους ζωή. Ο κάθε ωφελούμενος επιλέγει τον προσωπικό του βοηθό και καθορίζει το είδος της υποστήριξης που χρειάζεται, ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές.

Η βοήθεια μπορεί να παρέχεται τόσο στο σπίτι όσο και εκτός αυτού και αφορά μεταξύ άλλων:

-την εργασία,



-τις σπουδές,



-τις καθημερινές δραστηριότητες,



-την κοινωνική συμμετοχή.

Η χρηματοδότηση καλύπτει τις αμοιβές των Προσωπικών Βοηθών, αλλά και την οικονομική ενίσχυση των ωφελουμένων που επιλέγουν τη συνοίκηση με βοηθό.

Ποιοι παραμένουν στο πρόγραμμα χωρίς νέα αίτηση



Κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντάχθηκαν συνολικά:

-1.825 άτομα με αναπηρία,



-3.043 Προσωπικοί Βοηθοί.

Όσοι ωφελούμενοι χρησιμοποίησαν την υπηρεσία για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος, θα παραμείνουν στο πρόγραμμα χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση.

Για τις νέες εντάξεις θα εφαρμοστεί σύστημα μοριοδότησης, το οποίο θα βασίζεται σε κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

Μέσω ΕΣΠΑ η νέα χρηματοδότηση – Δικαιούχος ο ΟΠΕΚΑ



Η πράξη «Πρόγραμμα “Προσωπικός Βοηθός” για Άτομα με Αναπηρία» εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Δικαιούχος του προγράμματος είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Οι δηλώσεις των υπουργών



Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι ο Προσωπικός Βοηθός μετατρέπεται σε μόνιμο πρόγραμμα και επεκτείνεται σε όλη τη χώρα, σημειώνοντας ότι όσοι αξιοποίησαν την υπηρεσία για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά την πιλοτική εφαρμογή παραμένουν χωρίς νέα αίτηση.

Όπως ανέφερε, τα νέα κριτήρια για τους δικαιούχους θα είναι διαφανή και η χρηματοδότηση θα φτάνει τα 53 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η εξασφάλιση μόνιμης χρηματοδότησης και η επέκταση του προγράμματος σε ολόκληρη την Επικράτεια αποτελούν στήριξη προς τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συμπερίληψης και η δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.

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