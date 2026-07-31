Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

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Λήγει σύντομα η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιών δελτίων ταυτότητας με τα νέα, τα οποία διαθέτουν ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και ψηφιακές προδιαγραφές.

Βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού κανονισμού, από τις 3 Αυγούστου και μετά, οι πολίτες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παλαιές «μπλε» ταυτότητες δεν θα μπορούν να τις αξιοποιούν για ταξίδια στο εξωτερικό.

Η υποχρεωτική αντικατάσταση συνδέεται με την αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας, καθώς τα νέα δελτία ενσωματώνουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), στοιχείο που διευκολύνει τον έλεγχο και περιορίζει τον κίνδυνο πλαστογράφησης.

Όσοι δεν προχωρήσουν στην έκδοση νέας ταυτότητας έως την παραπάνω ημερομηνία, θα μπορούν να ταξιδεύουν εκτός Ελλάδας, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο με τη χρήση διαβατηρίου.

Κόστος έκδοσης

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας απαιτούνται:

Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ , που αφορά το σώμα του δελτίου, την εκτύπωση, την προσωποποίηση και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς. Για πολύτεκνους, με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού, το ποσό διαμορφώνεται στα 5 ευρώ.

, που αφορά το σώμα του δελτίου, την εκτύπωση, την προσωποποίηση και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς. Για πολύτεκνους, με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού, το ποσό διαμορφώνεται στα 5 ευρώ. Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας 0,50 ευρώ, το οποίο επικολλάται στην αίτηση.

Τα ηλεκτρονικά παράβολα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την προσέλευση του πολίτη στο αστυνομικό τμήμα.

Διαδικασία ραντεβού

Η διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού πραγματοποιείται ως εξής:

Ο πολίτης επιλέγει, μέσω της αίτησης, την αρμόδια Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του και ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα από τις διαθέσιμες επιλογές. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Εφόσον τα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας δεν είναι επικαιροποιημένα, απαιτείται ενημέρωση είτε επιτόπου είτε με δήλωση κατά την υποβολή.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βασικές πληροφορίες του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το ραντεβού μπορεί να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Υπενθυμίσεις αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο, μέσω email, πριν από την ημερομηνία του ραντεβού.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, ο πολίτης οφείλει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, ώστε να προγραμματίσει ραντεβού για την έκδοση νέου δελτίου, με βάση τη διεύθυνση διαμονής του στην Ελλάδα.

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