Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρός ο 20χρονος κολυμβητής που αγνοούνταν

Τραγική κατάληξη είδε η υπόθεση του 20χρονου Ιταλού τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στη θαλάσσια περιοχή Κλωτζάνη, στα Μάλια. Η σορός του νεαρού εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου είχε εισέλθει για να κολυμπήσει μαζί με έναν φίλο του, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η θάλασσα ξέβρσε τη σορό με αποτέλεσμα να την εντοπίσουν όσοι συμμετείχαν στις έρευνες.

Ο φίλος του κατάφερε να επιστρέψει στην ακτή, ωστόσο ο 20χρονος παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και έκτοτε αγνοούνταν. Το περιστατικό είχε σημάνει συναγερμό στο Λιμενικό Σώμα λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης.

Από την πρώτη στιγμή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή πλωτών μέσων του Λιμενικού αλλά και ιδιωτικών σκαφών που συνέδραμαν στις έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων.

Στην περιοχή βρίσκονται πλέον και οι γονείς του άτυχου 20χρονου, οι οποίοι ταξίδεψαν από την Ιταλία μόλις ενημερώθηκαν για την εξαφάνισή του.

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