Μάχη με τα τροχαία: Μειώνονται οι νεκροί, αυξάνονται οι κάμερες και οι ψηφιακοί έλεγχοι

Λιγότερα θύματα μέτρησαν και το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ελληνικοί δρόμοι με τη μάχη της ασφάλτου, πάντως, να παραμένει ανοιχτή καθώς μέχρι τις 24 Ιουλίου είχαν καταγραφεί 206 θανατηφόρα τροχαία, έναντι 233 την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και ο αριθμός των νεκρών - αν και μειωμένος - έφτασε τους 213.

Την ίδια στιγμή περισσότερα «ψηφιακά μάτια» είναι στραμμένα στους δρόμους με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακές κλήσεις και ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία έχουν ήδη μπει στην καθημερινότητα των οδηγών.

Τα στοιχεία που παρουσίασαν τα συναρμόδια υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καταδεικνύουν συνεχιζόμενη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία, η οποία φτάνει το 11,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και σχεδόν το 32% συγκριτικά με το 2019, γεγονός το οποίο αποδίδεται στη συνδυασμένη πολιτική ελέγχων, υποδομών και πρόληψης.

Ωστόσο, παρά τη γενική βελτίωση, η Αττική εξακολουθεί να πληρώνει βαρύ τίμημα στην άσφαλτο. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 53 θανατηφόρα τροχαία στην πρωτεύουσα, γεγονός που αποκαλύπτει ότι μεγάλο μέρος των σοβαρών περιστατικών έχει πλέον μεταφερθεί από τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους μέσα στις πόλεις. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες Περιφέρειες, στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο καταγράφηκαν 18 θανατηφόρα τροχαία ,στη Θεσσαλονίκη 17, στη Στερεά Ελλάδα 16 και στη Θεσσαλία 15.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η υπερβολική ταχύτητα δεν αποτελεί την κυρίαρχη αιτία των θανατηφόρων περιστατικών. Στις περιπτώσεις, στις οποίες έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, η μεγαλύτερη κατηγορία αφορά την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, η οποία ευθύνεται για το 25,33% των θανατηφόρων τροχαίων. Ακολουθούν τα δυστυχήματα με πεζούς (19,25%), η παραβίαση προτεραιότητας (14,35%), η απόσπαση προσοχής του οδηγού (14,02%) και η υπερβολική ταχύτητα (13,51%), ενώ η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη καταγράφεται στο 3,94%.

Ζήτημα χρόνου φαίνεται ότι είναι και η εισαγωγή των ναρκοτέστ. Σε σχετική ερώτηση του «ethnos.gr», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανέφερε ότι το υπουργείο προχωρά τις διαδικασίες για την εισαγωγή των ναρκοτέστ, επισημαίνοντας ότι απομένουν τεχνικά και νομικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν και με το υπουργείο Υγείας. «Έχουμε συνεννοηθεί να τρέξουμε πολύ γρήγορα ώστε να το βάλουμε σε εφαρμογή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σήμερα ένα ποσοστό των οδηγών που εντοπίζεται να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, έχει καταναλώσει και ναρκωτικές ουσίες.

Στοίχημα αποτελεί και η μείωση των παραβάσεων στα ενοικιαζόμενα και εταιρικά οχήματα (leasing), όπου παρατηρείται συνεχής αύξηση. Βάσει των επίσημων στοιχείων, από 14.266 παραβάσεις το 2019, ο αριθμός εκτοξεύτηκε στις 27.637 το 2025, ενώ ήδη στο πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν καταγραφεί 14.707 παραβάσεις. Τα θανατηφόρα τροχαία με οχήματα leasing παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν τρία δυστυχήματα με τρία θύματα, ενώ δύο θανατηφόρα τροχαία με δύο νεκρούς σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους και με «γουρούνες».

Προστίθενται 388 κάμερες αλλά δεν είναι ακόμη «αλάθητες»

Από την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 5 Αυγούστου αναμένεται να ενεργοποιηθούν και οι επιπλέον 388 κάμερες επιτήρησης της κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν ήδη εγκατασταθεί σε 100 κόμβους υψηλής επικινδυνότητας στην Αττική που υπέδειξε η Τροχαία. Οι περισσότερες τοποθετήθηκαν στον Πειραιά (108) και στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών (107), ενώ ακολουθούν ο Νότιος Τομέας (62), η Δυτική Αθήνα (44), ο Βόρειος Τομέας (28), η Δυτική Αττική (23) και η Ανατολική Αττική (16).

Με την προσθήκη αυτών των καμερών, το σύστημα θα αριθμεί 436 κάμερες εκ των οποίων:

6 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που μπορούν να εντοπίζουν κόκκινο φανάρι, ταχύτητα, χρήση κινητού, ζώνη και κράνος,

25 κινητές κάμερες πάνω σε λεωφορεία της ΟΣΥ για τις λεωφορειολωρίδες, αριθμός στον οποίο θα προστεθούν άλλες 250 το προσεχές εξάμηνο.

και τις 388 σταθερές κάμερες της Περιφέρειας Αττικής.

Παρά την αύξηση των καμερών που προωθούν η Περιφέρεια και η ΟΣΥ, τα μεγάλα έργα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξακολουθούν να βρίσκονται σε «ομηρία» λόγω δικαστικών εμπλοκών. Οι διαγωνισμοί για την εγκατάσταση 1.000 καμερών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, αλλά και για το πληροφοριακό σύστημα που θα αναλάβει τη διασύνδεσή τους, δεν έχουν προχωρήσει, καθώς έχουν μπλοκάρει σε προσφυγές. Ο διαγωνισμός για τις κάμερες παραμένει σε αναστολή έως την εκδίκαση της προσφυγής που έχει κατατεθεί, ενώ αντίστοιχη εκκρεμότητα έχει και ο διαγωνισμός για το πληροφοριακό σύστημα, με τη δικάσιμο να έχει οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου.

Image

Κλήσεις και ...απορρίψεις

Στο μεταξύ παρόλο που στόχος είναι η τεχνολογία να λειτουργήσει ως «πολλαπλασιαστής» των ελέγχων, το ίδιο το σύστημα έως τώρα δείχνει ότι έχει πολλά ακόμα να ...μάθει. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, μέχρι τις 22 Ιουλίου είχαν συγκεντρωθεί 60.999 φωτογραφίες και βίντεο, εκ των οποίων εξετάστηκαν 36.403 καταγραφές και βεβαιώθηκαν 6.526 παραβάσεις, οδηγώντας σε 5.839 κλήσεις.

Να σημειωθεί ότι η τελική κρίση παραμένει στον αστυνομικό με τα στοιχεία να καταμαρτυρούν, πάντως, ότι από το υλικό που εξετάστηκε, μόλις μία στις έξι καταγραφές κατέληξε τελικά σε πρόστιμο.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις απορρίψεις, από τις 21.073 περιπτώσεις που δεν προχώρησαν σε κλήση, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε οχήματα που πάτησαν οριακά τη γραμμή χωρίς να περάσουν το φανάρι, οχήματα έκτακτης ανάγκης που έπρεπε να εξαιρεθούν, αλλά και προβλήματα ποιότητας εικόνας για παράδειγμα στη θόλωση.

Οι πρώτες καταγραφές από τις κάμερες δείχνουν ότι οι οδηγοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το κόκκινο φανάρι ως μια παράβαση «χαμηλού κινδύνου». Από τις βεβαιωμένες παραβάσεις, 2.704 αφορούν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ποσοστό 41,4%. Ακολουθεί η μη χρήση ζώνης από τον οδηγό με 1.475 παραβάσεις, οι παράνομες σταθμεύσεις με 770, η μη χρήση ζώνης από συνοδηγό με 747 και η κίνηση σε λεωφορειολωρίδα με 662.

Να σημειωθεί ότι πριν την εφαρμογή των νέων εργαλείων, η έκδοση μιας κλήσης απαιτούσε 20 έως 30 λεπτά και ένας αστυνομικός μπορούσε να ολοκληρώσει περίπου 10 έως 14 παραβάσεις ανά βάρδια. Σήμερα ο χρόνος έχει μειωθεί στα 5 έως 8 λεπτά, επιτρέποντας έως και 48 παραβάσεις ανά αστυνομικό σε μία βάρδια, ενώ η επίδοση μιας κλήσης, που παλαιότερα μπορούσε να καθυστερήσει ακόμη και χρόνια, πραγματοποιείται πλέον μέσα σε μία ή δύο εργάσιμες ημέρες.

Διπλασιάστηκαν τα αλκοτέστ

Όπως σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, τον τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί σημαντικά οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 1.572.000 αλκοτέστ σε όλη τη χώρα, έναντι 750.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τα θετικά τεστ μειώθηκαν από 16.000 σε 13.613, ενώ το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο περιορίστηκε από περίπου 2,2% σε 0,9%.

Σχεδόν 10.000 παραβάσεις με πατίνια

Την ίδια στιγμή τις 10.000 προσεγγίζουν οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μόνο το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς με την εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού. Μέχρις στιγμής έχουν καταγραφεί 79 τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων το ένα θανατηφόρο και τέσσερα με σοβαρούς τραυματισμούς. Παράλληλα βεβαιώθηκαν 9.968 παραβάσεις από τις οποίες περίπου 1.500 σε ανήλικους οδηγούς, κυρίως για μη χρήση κράνους, υπέρβαση ταχύτητας και παράνομη μεταφορά συνεπιβάτη.

Υπενθυμίζεται ότι με την πρόσφατη ρύθμιση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, απαγορεύτηκε η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, θεσπίστηκε υποχρέωση ασφάλισης και αυστηροποιήθηκαν οι κυρώσεις για επικίνδυνη χρήση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα να προαναγγέλλει χθες πρόσθετες ρυθμίσεις.

Image

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Συνελήφθη υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ - Κρίσιμη η μάχη στα μέτωπα

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά στη Σητεία – Παραμένει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων

Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ράδιο Κρήτη: Υπάρχουν υπόνοιες για εμπρησμό - Ο δράστης πρέπει να λογοδοτήσει