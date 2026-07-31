Europa League: Τέσσερα γκολ ο τρομερός Παυλίδης και άνετη πρόκριση της Μπενφίκα (βίντεο)

Εμφάνιση για μεταγραφή σε κορυφαίο κλαμπ της Ευρώπης έκανε απόψε ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Σε μία χρονική περίοδο που το όνομά του ακούγεται ως ένα από τα πιθανά που εξετάζει η Μπαρτσελόνα, ο Έλληνας σέντερ φορ μπήκε όχι απλά... με το δεξί στη νέα χρονιά, αλλά πιο... φορτσάτος από ποτέ. Πέτυχε τα 4 γκολ στο εμφατικό 5-0 της Μπενφίκα επί της Ζαντκ Γκάλεν στο «Ντα Λους», στη ρεβάνς της ήττας των «Αετών» επί ελβετικού εδάφους με 2-1 και οδήγησε την ομάδα του με τον πιο εμφατικό τρόπο στον Γ' προκεριματικό γύρο του Europa League. H ABola αποθεώνει τον Ελληνα επιθετικό βάζοντας ..ελληνικό τίτλο: ''Ενα , δύο, τρία, τέεσερα, πέντε") στο πρωτοσέλιδο της,

Στο 11' άνοιξε το σκορ, στο 55' και 65' ανέβασε το δείκτη στο 3-0 και στο 74' με πέναλτι «σφράγισε» την πιο παραγωγική του βραδιά σε ευρωπαϊκό ματς, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συμπαίκτες του, τον πάγκο και τους φιλάθλους κατά τη στιγμή της αλλαγής του στο 77', όταν έδωσε τη θέση του στον νεαποκτηθέντα, Τζον Ντουράν. Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε στο 82' ο Λενγκλέ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς του Β' προκριματικού γύρου του Europa League έχουν ως εξής:









Α' ματς

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία) 1-0 5-0

Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Τρόμσο (Νορβηγία) 3-1 1-0

Μίντιλαντ (Δανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 0-2 0-1

Πάφος FC (Κύπρος)-Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 4-0 παρ. κ.δ. 2-0 0-2

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-0 3-2

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 5-4 πέν. κ.δ & παρ. 0-0 0-0

Άντερλεχτ (Βέλγιο)-Χάμαρμπι (Σουηδία) 3-1 1-1

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Τβέντε (Ολλανδία) 2-2 2-1

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) 5-0 1-2





Τα ζευγάρια της Γ' προκριματικής φάσης

Λαρν (Β. Ιρλανδία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ομόνοια (Κύπρος)

Κουόπιο (Φινλανδία)-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Εγκνατία (Αλβανία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)

Τουν (Ελβετία)-Βίκινγκουρ (Ισλανδία)

Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία)-Ρέιντζερς (Σκωτία)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Αντερλεχτ (Βέλγιο)

Πάφος (Κύπρος)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Χαρτς (Σκωτία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)

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