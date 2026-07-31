Απίστευτο βίντεο στην Πολωνία: Πέταξαν ψυγείο από τον 9ο όροφο γιατί... βαρέθηκαν να το κατεβάσουν από τις σκάλες

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην πολωνική πόλη Βρότσλαβ, όταν εργαζόμενοι πέταξαν από το παράθυρο του 9ου ορόφου ένα ψυγείο.

Οι εργαζόμενοι είχαν αναλάβει τον καθαρισμό διαμερίσματος όταν αποφάσισαν να ξεφορτωθούν το βαρύ αντικείμενο με τον πιο επικίνδυνο τρόπο, αδιαφορώντας για τους ανθρώπους που βρίσκονταν κάτω από το κτίριο.

Το ψυγείο, βάρους αρκετών δεκάδων κιλών, κατέληξε στο έδαφος με εκκωφαντικό θόρυβο, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από διερχόμενους που βρίσκονταν σε στάση λεωφορείου απέναντι από την πολυκατοικία. Οι εικόνες έκαναν γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

We Wrocławiu pracownicy wyrzucili lodówkę z 9. piętra







Pracownicy firmy zajmującej się wywozem odpadów postanowili nie znosić ciężkiego sprzętu po schodach i po prostu wyrzucili lodówkę przez okno.







Świadkowie nagrali całe zdarzenie. Na nagraniu widać, jak przechodnie w szoku… pic.twitter.com/iQCa6Zp4fm — NEXTA Polska (@nexta_polska) July 29, 2026





Στο βίντεο διακρίνεται το ψυγείο να εκτοξεύεται από το παράθυρο και να συντρίβεται στο έδαφος, προκαλώντας σοκ στους αυτόπτες μάρτυρες.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν έντονες. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν την ενέργεια εξαιρετικά επικίνδυνη και ανεύθυνη, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Ο διαχειριστής του κτιρίου δηλώνει άγνοια

Σύμφωνα με την πολωνική ιστοσελίδα Wirtualna Polska, ο διαχειριστής του κτιρίου ξεκαθάρισε ότι δεν είχε εγκρίνει αυτή τη μέθοδο απομάκρυνσης του εξοπλισμού. Μάλιστα, τόνισε ότι οι εργασίες είχαν ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργείο, οι εργαζόμενοι του οποίου έδρασαν με δική τους πρωτοβουλία.

«Προσλάβαμε εξωτερική εταιρεία για τον καθαρισμό των διαμερισμάτων. Οι εργαζόμενοί της πήραν μόνοι τους την απρόσεκτη απόφαση να ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να μειώσουν τον κόπο της μεταφοράς. Η μέθοδος αυτή δεν εγκρίθηκε από τη διαχείριση του ακινήτου. Θα διερευνήσουμε αν παραβιάστηκαν κανονισμοί και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα», δήλωσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Συνελήφθη υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ - Κρίσιμη η μάχη στα μέτωπα

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά στη Σητεία – Παραμένει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων

Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ράδιο Κρήτη: Υπάρχουν υπόνοιες για εμπρησμό - Ο δράστης πρέπει να λογοδοτήσει