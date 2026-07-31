Ξεσηκώνονγαι ενάντια στο νομοσχέδιο για το νερό: Να αποσυρθεί ζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις

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Την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου για το νερό, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα, Παρασκευή, ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 17 περιβαλλοντικές οργανώσεις, επισημαίνοντας ότι παραβιάζονται οι αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας, αλλά και της διαφάνειας και λογοδοσίας.

Κι αυτό διότι «τα σχετικά με το νερό ζητήματα δεν θα διαχειρίζονται σε τοπικό (και για αυτό πιο άμεσο) επίπεδο, αλλά με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, μετατρέποντας το νερό από ζωτικής σημασίας κοινό αγαθό σε εμπόρευμα, με σοβαρές συνέπειες, όπως η αύξηση του κόστους, η υποβάθμιση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και η διακινδύνευση τόσο της δημόσιας υγείας όσο και άλλων μορφών ζωής, που εξαρτώνται από το νερό».

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, με τις ρυθμίσεις για τις εταιρείες ύδρευσης δεν δίνονται λύσεις στα πραγματικά προβλήματα διαχείρισης του νερού, δηλαδή την υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και εκτίναξη του ενεργειακού κόστους για τους οργανισμούς ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, τις διαρροές, τα γερασμένα δίκτυα, την υπεράντληση, την άναρχη κατανάλωση και την απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και εξοικονόμησης υδάτινων πόρων. Αντί να ενισχυθούν και να τεθούν υπό κοινωνικό έλεγχο οι υπάρχοντες δημόσιοι και δημοτικοί φορείς, για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μεταφέρονται αρμοδιότητες, υποδομές, οικονομικές υποχρεώσεις και κρίσιμες αποφάσεις σε μεγαλύτερα εταιρικά και υπερτοπικά σχήματα και σε ρυθμιστικούς μηχανισμούς απομακρυσμένους, κυριολεκτικά και μεταφορικά, από την ζωή και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της φύσης, σημειώνουν οι οργανώσεις.

Χαρακτηρίζουν «ιδιαίτερα ανησυχητικό» το άρθρο 35 του νομοσχεδίου το οποίο – όπως λένε - επί της ουσίας «παρέχει θεσμική νομιμοποίηση σε ένα τελείως παράδοξο και ατεκμηρίωτο έργο: την εκτροπή υδάτων από τους φυσικούς ποταμούς Κρικελοπόταμο και Καρπενησιώτη, προς την Αττική».

Οι περιβαλλοντικοί φορείς αναφέρουν ότι παρά την προβαλλόμενη αιτιολογία ότι η εκτροπή αυτή αποτελεί έργο αντιμετώπισης της λειψυδρίας, «εντούτοις πρόκειται για εκτροπή από τη θεσμικά δεσμευτική διαδικασία εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου για τη σωστή, επιστημονικά τεκμηριωμένη και διαφανή διαχείριση των πολύτιμων υδάτινων οικοσυστημάτων». Κάνουν λόγο για νομοθετική προέγκριση ενός έργου που δεν έχει αιτιολογηθεί και τεκμηριωθεί μέσα από τα πρόσφατα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, αποτελεί εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη, ενώ θυμίζουν πως και στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί παρόμοιας λογικής προσπάθεια νομοθετικής «τακτοποίησης» της εκτροπής του Αχελώου, η οποία όμως ακυρώθηκε δικαστικά.

Οι 17 οργανώσεις ζητούν:

την ακύρωση των σχεδιασμών εκτροπής ποταμών και άμεση εκκίνηση σχεδιασμού εθνικής πολιτικής για τα ύδατα που θα θεμελιώνεται στην προστασία και αποκατάσταση των πολύτιμων υδάτινων οικοσυστημάτων,

τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ και

την κατά προτεραιότητα εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στα υγιή φυσικά οικοσυστήματα (nature-based solutions) σε όλη τη χώρα. «Σε καιρό κλιματικής κρίσης, η συνέχιση της κατάχρησης και κατασπατάλησης των υδάτινων πόρων είναι συνταγή καταστροφής», τονίζουν.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που υπογράφουν την ανακοίνωση είναι:

1. ΑΡΙΩΝ - Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών

2. Δράση για την Άγρια Ζωή

3. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

4. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

5. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

6. Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης

7. Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης

8. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

9. ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

10. Μαμαγαία, Περιβαλλοντική Οργάνωση

11. Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης

12. Σύλλογος Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων «ΡΟΗ»

13. iSea, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων

14. MEDASSET - Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών

15. MedINA – Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο

16. Greenpeace Ελλάς

17. WWF Ελλάς

Πηγή: ethnos.gr

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