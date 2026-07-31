Θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρύλος της Μίλαν Φράνκο Μπαρέζι

Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι σε ηλικία 66 ετών και βύθισε στο πένθος όλο το ιταλικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Μίλαν εξέδωσε ανακοίνωση, αποχαιρετώντας τον.

Ο ίδιος υπηρέτησε τους Μιλανέζους τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία 20ετία όσο και ως παράγοντας της ομάδας μέχρι και τον θάνατο του, περνώντας σχεδόν όλη τη του ζωή του στη Μίλαν, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα, τρία Champions League, τρία Super Cup, δύο Διηπειρωτικά και τέσσερα ιταλικά Σούπερ Καπ ενώ είχε στεφθεί πρωταθλητής κόσμου με την Ιταλία το 1982.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μίλαν:

«Φράνκο Μπαρέζι για πάντα. Ο Ροσονέρο του αιώνα σε αιώνια δόξα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακοινώσουμε την απώλεια ενός ανθρώπου που ενσάρκωνε την καρδιά και την ψυχή της Μίλαν. Όμως, όλοι στον σύλλογο και όλοι οι φίλοι της Μίλαν πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη του Φράνκο Μπαρέζι.

Πρέπει να είμαστε δυνατοί και να συγκεντρώσουμε κάθε ίχνος ενέργειας, ακόμα και σε αυτή την πιο θλιβερή στιγμή. Χάσαμε τον Φράνκο μόλις λίγους μήνες μετά την τελευταία του δημόσια εμφάνιση σε ένα κατάμεστο Σαν Σίρο, κατά την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου, μια εκδήλωση παγκόσμιας εμβέλειας που ο ίδιος συνέβαλε να γίνει αξέχαστη.

Στη μνήμη του Φράνκο, στεκόμαστε ενωμένοι, γνωρίζοντας ότι θα μας καθοδηγεί και θα μας ωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας ως Ροσονέρι. Για πάντα. Γιατί ο Μπαρέζι είναι για πάντα».

«Θλιβερά νέα από την Ιταλία, καθώς ο Φράνκο Μπαρέζι έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, σε ηλικία 66 ετών. Ένας απόλυτος θρύλος του αθλήματος με τη φανέλα της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή για διαφορετικές γενιές. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη, Φράνκο», έγραψε ο γνωστός Ιταλός αθλητικογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στον λογαριασμό του στο «Χ».

Sad news from Italy as Franco Baresi has passed away this morning at 66 years old.







An absolute legend of the game with AC Milan and Italy, marking an era for different generations.







Thoughts and prayers with the family and the friends.







Rest in peace, Franco. ❤️🕊️ pic.twitter.com/50UdFEV6II — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

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