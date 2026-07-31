Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Χιλιάδες αφίξεις, 18 νεκροί και ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων

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Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται η Θέουτα, μετά την είσοδο χιλιάδων ανθρώπων από το γειτονικό Μαρόκο και τον θάνατο τουλάχιστον 18 που επιχείρησαν να προσεγγίσουν διά θαλάσσης τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική.

Στην πλειονότητά τους είναι νεαροί άνδρες και έφηβοι, πέρασαν είτε πεζή, σκαρφαλώνοντας στον συνοριακό φράχτη, είτε κολυμπώντας από τις μαροκινές ακτές.

«Ασφυξία» στις δομές για ασυνόδευτους ανηλίκους -Στο 2.400% της χωρητικότητάς τους

Οι τοπικές αρχές ζητά να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι εγκαταστάσεις για ασυνόδευτους ανηλίκους λειτουργούν στο 2.400% της χωρητικότητάς τους και εκατοντάδες άνθρωποι κοιμούνται σε ανοιχτούς χώρους.

Σχεδόν 40.000 μετανάστες εισήλθαν παράνομα στη Θέουτα μέσα σε επτά ώρεςαπό το Μαρόκο, ενώ οι αφίξεις συνεχίζονται με ρυθμό περίπου 200-300 ημερησίως.

Η Μαδρίτη ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις για να συνδράμουν την Πολιτοφυλακή, καθώς οι μαζικές αφίξεις έχουν ασκήσει έντονη πίεση στις τοπικές δομές υποδοχής και στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, στη γειτονική Μελίγια έκλεισε το συνοριακό πέρασμα Μπενί Ενζάρ, το μοναδικό που παραμένει σε λειτουργία μεταξύ της Ισπανίας και του Μαρόκου, μετά την απόπειρα εκατοντάδων μεταναστών να περάσουν μαζικά τα σύνορα.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή, ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας.

Φόβοι για επανάληψη του 2021

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι, αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός αφίξεων, μπορεί να επαναληφθεί η κρίση του Μαΐου του 2021, όταν περίπου 10.000 μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο πρόεδρος της Αυτόνομης Πόλης της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας υπενθύμισε ότι τους τελευταίους μήνες έχουν ανασυρθεί 60 σοροί από τη θάλασσα, υπογραμμίζοντας το υψηλό ανθρώπινο κόστος των επικίνδυνων διελεύσεων

Διπλωματική ένταση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας - «Η Ιταλία δεν θα παραμείνει απλός θεατής»

Η κρίση προκάλεσε αντιπαράθεση και σε διπλωματικό επίπεδο.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στη μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η Ισπανία.

«Μίλησα με τον υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, η Ιταλία δεν θα παραμείνει απλός θεατής.

Εκτακτα μέτρα «όπως την παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία» είναι έτοιμη να λάβει η Μελόνι

»Ζητήσαμε τη σύγκληση των αρμοδίων οργάνων και μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων αυτών, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία», έγραψε η Μελόνι.

«Οι εικόνες που φθάνουν από τη Θέουτα συγκλονίζουν και αποδεικνύουν, για ακόμη μια φορά, ότι η ανεξέλεγκτη, παράτυπη μετανάστευση αντιπροσωπεύει ουσιαστική απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων.

«Δεν θα υποχωρήσουμε»

»Σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση δεν θα υποχωρήσουμε ούτε κατά ένα εκατοστό: η υπεράσπιση των συνόρων, η αποτροπή των δουλεμπόρων και η εγγύηση ασφαλών επαναπατρισμών θα συνεχίσει να αποτελεί τη γραμμή αυτής της κυβέρνησης», πρόσθεσε η ιταλίδα πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες κάλεσε για εξηγήσεις τον πρεσβευτή της Ιταλίας, μετά τη δήλωση του Ιταλού ομολόγου του Αντόνιο Ταγιάνι ότι η Ισπανία θα πρέπει να τεθεί εκτός της Ζώνης Σένγκεν.

Ο Ταγιάνι υποστήριξε ότι η απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να νομιμοποιήσει περισσότερους από 500.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα ενθάρρυνε τα κυκλώματα διακίνησης.

Από την πλευρά του, ο Αλμπάρες χαρακτήρισε τις δηλώσεις «απρεπείς», τονίζοντας ότι η Ισπανία αναμένει από μια εταίρο χώρα «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι κομματική δημαγωγία».

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα αναμένεται να επισκεφθούν τη Θέουτα την Παρασκευή, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην περιοχή.

Η Θέουτα και η Μελίγια αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική και βρίσκονται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των μεταναστευτικών διαδρομών προς την Ευρώπη.

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