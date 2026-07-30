Drone κατέγραψε τη γέννα φάλαινας!

Το απόγευμα της Τρίτης (28/7), στις βόρειες ακτές της Νέας Νότιας Ουαλίας, μια ομάδα ερευνητών παρατηρούσε δεκάδες φάλαινες, στο ετήσιο μεταναστευτικό τους ταξίδι.

Ανάμεσά τους, ο χειριστής drone Αλεξάντερ Φόρεστ, καταγράφοντας πλάνα για τον Οργανισμό Διάσωσης και Έρευνας Κητωδών στην Αυστραλία (ORRCA), ξεχώρισε μια καμπουροφάλαινα, που κινούνταν ασυνήθιστα αργά.







«Αρχικά υπέθεσα ότι απλώς ξεκουραζόταν, καθώς δεν είχα ξαναδεί φάλαινα να ταξιδεύει με τόσο χαμηλή και σταθερή ταχύτητα», εξομολογήθηκε ο ίδιος.







Το θαύμα της πρώτης ανάσας



Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η ήρεμη εικόνα, άλλαξε θεαματικά. Ένα κόκκινο σύννεφο αίματος σχηματίστηκε κάτω από το νερό και αμέσως μετά, ένα μικροσκοπικό νεογνό ξεπρόβαλε στην επιφάνεια, για να πάρει την πρώτη, πολύτιμη ανάσα της ζωής του.

«Συνειδητοποίησα ότι γινόμουν μάρτυρας μιας εξαιρετικά σπάνιας στιγμής», περιέγραψε συγκινημένος ο χειριστής. Η μητέρα «αγκάλιασε» στοργικά το μικρό της, καθοδηγώντας το προσεκτικά. στα πρώτα του αναγνωριστικά βουτήγματα.

Μια επιστημονική παρακαταθήκη από αέρος



Όπως εξηγεί η επικεφαλής ερευνών του οργανισμού, Άνι Ποστ, η καταγραφή μιας γέννας καμπουροφάλαινας είναι ένα γεγονός ανυπολόγιστης, επιστημονικής αξίας: Υπάρχουν μόλις τρεις ακόμη δημοσιευμένες καταγραφές γεννήσεων καμπουροφάλαινας, παγκοσμίως. Η συγκεκριμένη θεωρείται η πρώτη στα χρονικά που αποτυπώνεται από αέρος, μέσω drone.

Η ερευνητική ομάδα μελετά ήδη το οπτικό υλικό και τις σημειώσεις πεδίου, προετοιμάζοντας την επίσημη επιστημονική δημοσίευση.

Το μεγάλο ταξίδι της ζωής



Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, περίπου 40.000 καμπουροφάλαινες, διασχίζουν την ανατολική ακτογραμμή της Αυστραλίας. Αφήνουν τα παγωμένα, πλούσια σε τροφή νερά της Ανταρκτικής και ταξιδεύουν προς τα θερμά, τροπικά νερά της Νέας Νότιας Ουαλίας και του Κουίνσλαντ με έναν και μοναδικό σκοπό: να φέρουν στον κόσμο τη νέα γενιά.

Αυτό το ταξίδι των 10.000 χιλιομέτρων μετ’ επιστροφής αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές μεταναστεύσεις, στο βασίλειο των θηλαστικών.

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