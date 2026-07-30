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Δήμος Αγίου Νικολάου: Αναβάλλεται η μουσική εκδήλωση του «2ου Φεστιβάλ Κρηνών» λόγω του θανάτου των δύο πυροσβεστών

Δήμος Αγιου Νικολάου
clock 20:31 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναβάλλεται η μουσική εκδήλωση του «2ου Φεστιβάλ Κρηνών» στη δημοτική κοινότητα Βρυσών

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 μουσική εκδήλωση στη Δημοτική Κοινότητα Βρυσών (2ο Φεστιβάλ Κρηνών) με τους Μαρία Κώττη και Κωστή Αβυσσινό λόγω του θανάτου των δύο πυροσβεστών στη Κρύα Βρύση Ρεθύμνου τιμώντας τη μνήμη τους και συμμετέχοντας στο συλλογικό πένθος.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

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