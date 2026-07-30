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ΚΡΗΤΗ

Προχωρά το έργο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων στην ΕΕΛ Ηρακλείου

ΔΕΥΑΗ
clock 20:11 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με σταθερό ρυθμό προχωρά το σημαντικό έργο της προσθήκης τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου για την αξιοποίηση της εκροής για άρδευση. 

Με στόχο την εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών, η ΔΕΥΑΗ ανακοινώνει ότι το Σάββατο 1 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης αγωγών επεξεργασμένων λυμάτων στην μεταλλική γέφυρα μεταξύ των οδών Ευαρέστου (ανατολικά) και Παρασίου & Παμφίλου (δυτικά) από τις 09:00 έως τις 12:00. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η γέφυρα θα παραμείνει κλειστή. 

Η ΔΕΥΑΗ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για αυξημένη προσοχή και συμμόρφωση με τις προειδοποιητικές πινακίδες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών. 

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