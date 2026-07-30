Προχωρά το έργο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων στην ΕΕΛ Ηρακλείου

Με σταθερό ρυθμό προχωρά το σημαντικό έργο της προσθήκης τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου για την αξιοποίηση της εκροής για άρδευση.



Με στόχο την εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών, η ΔΕΥΑΗ ανακοινώνει ότι το Σάββατο 1 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης αγωγών επεξεργασμένων λυμάτων στην μεταλλική γέφυρα μεταξύ των οδών Ευαρέστου (ανατολικά) και Παρασίου & Παμφίλου (δυτικά) από τις 09:00 έως τις 12:00. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η γέφυρα θα παραμείνει κλειστή.



Η ΔΕΥΑΗ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για αυξημένη προσοχή και συμμόρφωση με τις προειδοποιητικές πινακίδες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών.

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