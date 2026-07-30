Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά στη Σητεία – Παραμένει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αθερινόλακκου στη Σητεία, καθώς δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, παρά μόνο διάσπαρτες ελεγχόμενες εστίες. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Η φωτιά, που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (29/07), έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή, ενώ δεν απειλούνται πλέον κατοικημένες περιοχές. Καθοριστική για την εξέλιξη της πυρκαγιάς ήταν η αλλαγή της φοράς των ανέμων, η οποία απομάκρυνε το πύρινο μέτωπο από τον οικισμό του Γούδουρα, που είχε εκκενωθεί προληπτικά έπειτα από μήνυμα του 112.

Οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, ενώ τα εναέρια μέσα αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έφταναν έως και τα 7 μποφόρ.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες, ενώ οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς πυροσβεστικά οχήματα που επιχειρούσαν στο μέτωπο. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε πιθανή αναζωπύρωση.

Σητεία: Καταστράφηκαν ολοσχερώς πυροσβεστικά οχήματα που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες

Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Τριάδα. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων των πυροσβεστικών οχημάτων να διαφύγουν, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

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