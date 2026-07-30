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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Κάνναβη και ζυγαριά ακριβείας στην κατοχή 23χρονου

συλληψη
clock 14:34 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνελήφθη ένας 23χρονος Έλληνας στο Ηράκλειο, μετά τον εντοπισμό ποσότητας κάνναβης και εξοπλισμού που σχετίζεται με τη διαχείριση ναρκωτικών στην κατοχή του.

Η σύλληψη έγινε χθες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που οδήγησαν στην οργάνωση επιχείρησης και έρευνας στην κατοικία του νεαρού, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 258 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας, ενώ ο 23χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

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