Λιομάζωμα: Πώς τα ελαιοτριβεία "σώζουν" τους αγρότες από το ψηφιακό χάος

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Σημαντική ανάσα για χιλιάδες αγρότες φέρνει η νέα διευκρινιστική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, η οποία επιλύει ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της φετινής ελαιοκομικής περιόδου. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, τα ελαιοτριβεία θα μπορούν πλέον να εκδίδουν το ψηφιακό παραστατικό διακίνησης (δελτίο αποστολής) για λογαριασμό του παραγωγού, αποτρέποντας το γραφειοκρατικό κομφούζιο στα χωράφια κατά τη διάρκεια της συγκομιδής.

Τέλος στο άγχος του χωραφιού με την «αντίστροφη διακίνηση»

Η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο. Οι παραγωγοί εξέφραζαν φόβους ότι θα έπρεπε να εκδίδουν ψηφιακά έγγραφα μέσω κινητών τηλεφώνων μέσα από τους ελαιώνες, αντιμετωπίζοντας προβλήματα κακού σήματος ή έλλειψης εξοικείωσης με την τεχνολογία.

Η λύση δίνεται μέσω της διαδικασίας της «αντίστροφης διακίνησης»

Το ελαιοτριβείο, ο αγροτικός συνεταιρισμός ή ο έμπορος έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκδίδουν το ψηφιακό παραστατικό πριν από την εκκίνηση της μεταφοράς του ελαιοκάρπου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που ο αγρότης χρησιμοποιεί τα δικά του, ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα.

Το χρονοδιάγραμμα και οι εξαιρέσεις

Η νέα εγκύκλιος ξεκαθαρίζει το τοπίο, χωρίζοντας τους παραγωγούς σε τρεις ταχύτητες:

Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ: Απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση έκδοσης ψηφιακού δελτίου αποστολής. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν αλλάζει απολύτως τίποτα.

Αγρότες Κανονικού Καθεστώτος (Τζίρος έως €200.000): Λαμβάνουν προσωρινή απαλλαγή έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Μοναδική προϋπόθεση είναι το ελαιοτριβείο να εκδίδει Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής κατά την άφιξη του ελαιοκάρπου.

Μεγάλοι Παραγωγοί και Επιχειρήσεις: Από τις 12 Οκτωβρίου 2026, η ψηφιακή κάλυψη της διακίνησης γίνεται υποχρεωτική για όλους τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος, με το βάρος της έκδοσης να μπορεί να μετατοπιστεί νόμιμα στο ελαιοτριβείο.

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Διευκόλυνση και στην αγορά του λαδιού

Η συνεργασία παραγωγού και ελαιοτριβείου επεκτείνεται και στο κομμάτι της εμπορίας. Όταν το ελαιοτριβείο αγοράζει το ελαιόλαδο ή κρατάει ποσότητα ως αμοιβή για την έκθλιψη (δικαίωμα), η διαδικασία απλοποιείται.

Το ελαιοτριβείο εκδίδει παραστατικό αυτοτιμολόγησης (ή Τίτλο Κτήσης) για λογαριασμό του αγρότη, αναλαμβάνοντας την αυτόματη ενημέρωση της πλατφόρμας myDATA.

Παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για μια ρεαλιστική απόφαση που προσαρμόζεται στις ανάγκες της ελληνικής υπαίθρου, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια χωρίς να βάζει «φρένο» στην παραγωγική διαδικασία.

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