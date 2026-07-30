Φωτιά στη Σητεία: Η στιγμή που εθελοντές διασώστες εντοπίζουν τραυματισμένο πυροσβέστη

Εφιαλτική ήταν η χθεσινή (29/7) νύχτα για την Κρήτη, με τη φονική φωτιά στο Ρέθυμνο και την απώλεια των δυο πυροσβεστών στη διάρκεια του καθήκοντος, ενώ και στην πυρκαγιά στη Σητεία τραυματίστηκαν τρεις πυροσβέστες.

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Σε ανάρτηση τους οι Εθελοντές Διασώστες Έκτακτων Αναγκών Κρήτης αναφέρουν πως η χθεσινή ημέρα ήταν από τις δυσκολότερες που έχουν βιώσει ενώ δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο από την στιγμή του εντοπισμού τραυματία πυροσβέστη στη φωτιά της Σητείας.

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Η ανάρτησή τους

«Η χθεσινή ημέρα ήταν μία από τις δυσκολότερες που έχει βιώσει η περιοχή μας. Η ΕΔΕΑΚ, με 15 ενεργά μέλη στο πεδίο, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις περιοχές Αγία Τριάδα και Αθερινόλακκο, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων.

Οι συνθήκες ήταν πρωτόγνωρες. Οι θυελλώδεις άνεμοι, με ριπές που ξεπερνούσαν τα 100 χλμ./ώρα, τροφοδοτούσαν συνεχώς το πύρινο μέτωπο, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, φτάνοντας μέχρι και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο.

Όταν το μέτωπο απείλησε άμεσα τον οικισμό του Γούδουρα, ενεργοποιήθηκε το 112 και λίγο αργότερα δόθηκε εντολή εκκένωσης. Η ΕΔΕΑΚ ανέλαβε την καθοδήγηση των κατοίκων, συμβάλλοντας στην ασφαλή και οργανωμένη απομάκρυνσή τους. Λίγο αργότερα στις 02:30, έπειτα από αίτημα του Προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας, η ομάδα μας κλήθηκε να επέμβει σε δύσβατη περιοχή για τη διάσωση τραυματισμένου πυροσβέστη.

Με άμεση κινητοποίηση, τα μέλη μας προσέγγισαν τον τραυματία, του παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και, σε συνεργασία με τους πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο, τον μετέφεραν με ασφάλεια στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σητείας. Συνολικά, οι τραυματίες της επιχείρησης κατάσβεσης, ανήλθαν σε τρεις.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τον βαθύ μας σεβασμό σε όλους όσοι έδωσαν αυτή τη μεγάλη μάχη: στους πυροσβέστες, στα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, στην Ελληνική Αστυνομία, στους Δήμους Σητείας- Ιεράπετρας, στην Π Ε Λασιθίου, στο ΕΚΑΒ, στους εθελοντές, στους κατοίκους που συνεργάστηκαν υποδειγματικά και σε κάθε άνθρωπο που συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τα μέλη της ΕΔΕΑΚ που, για ακόμη μία φορά, απέδειξαν ότι ο εθελοντισμός σημαίνει προσφορά χωρίς όρια, ψυχραιμία στις πιο κρίσιμες στιγμές και ανιδιοτελή αγάπη για τον συνάνθρωπο. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής θα είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας».

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