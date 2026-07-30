Ρέθυμνο: Τριήμερο τοπικό πένθος στον Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες

Τριήμερο τοπικό πένθος, από σήμερα 30 Ιουλίου έως και την 1η Αυγούστου, κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου με απόφαση του δημάρχου Παντελή Μουρτζανού, ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες, Εμμανουήλ Στρατιδάκη και Παντελεήμονα Διαμαντάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η τοπική κοινωνία αποδίδει τον οφειλόμενο σεβασμό στους δύο πυροσβέστες, οι οποίοι επέδειξαν ύψιστο αίσθημα αυτοθυσίας και καθήκοντος για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Αμαρίου.

Παράλληλα, αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του δήμου κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ενώ ο δήμος θα εκπροσωπηθεί επισήμως στις εξόδιες ακολουθίες των δύο πυροσβεστών.

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