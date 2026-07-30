Κρήτη: Σοβαρός κίνδυνος για τις επιδοτήσεις - ΚΥΔ αποφάσισαν να μην ανοίξουν για τις δηλώσεις

Τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με «λουκέτο» λόγω νέας τροπολογίας της ΑΑΔΕ που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, ο Πρόεδρος των συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης και ιδιοκτήτης ΚΥΔ Νίκος Κουτεντάκης, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Ο κ. Νίκος Κουτεντάκης εξέφρασε την κάθετη αντίδρασή του στις νέες αλλαγές τονίζοντας ότι δεν είναι ευθύνη των Κέντρων να ελέγχουν την γνησιότητα των δικαιολογητικών στις δηλώσεις των παραγωγών αλλά της ΑΑΔΕ. Με όλα αυτά επεσήμανε όλα τα ΚΥΔ είναι αποφασισμένα να μην ανοίξουν για τις δηλώσεις και αυτό που εξετάζεται τώρα είναι η νομιμότητα των όσων ψηφίστηκαν στη Βουλή. Αυτό σημαίνει ότι τόσο το ΟΣΔΕ που ακόμη δεν έχει ανοίξει όσο και οι επιδοτήσεις είναι στον αέρα.

Με το νέο καθεστώς οι πύλες, οι γεωπόνοι και οι λογιστές υποχρεούνται πλέον να διενεργούν εξονυχιστικό έλεγχο («τσεκάρισμα») της εγκυρότητας όλων των στοιχείων πριν από την τελική υποβολή. Τα λάθη ή τα πλαστά δικαιολογητικά ενδέχεται να επιφέρουν διοικητικά πρόστιμα έως και 50.000 ευρώ, καθώς και αποκλεισμό του ΚΥΔ από το σύστημα για 2 έτη.

Η πιο αμφιλεγόμενη διάταξη της τροπολογίας ορίζει ρητά ότι:

«Δεν συμβάλλονται με τον δικαιούχο ενίσχυσης πρόσωπα που έχουν άμεσο ή έμμεσο οικονομικό, επαγγελματικό, οικογενειακό ή άλλο προσωπικό συμφέρον το οποίο δύναται να επηρεάσει την αμερόληπτη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους».

Το γεγονός αυτό γεννά ένα τεράστιο νομικό και λειτουργικό ερώτημα για τα ΚΥΔ που ανήκουν σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Καθώς οι παραγωγοί-μέλη των συνεταιρισμών διατηρούν μόνιμες οικονομικές σχέσεις, εμπορικές συναλλαγές και μερίδια στην οργάνωση, η διάταξη αυτή ερμηνεύεται από πολλούς ως έμμεσος αποκλεισμός των συνεταιριστικών πυλών από τη διαδικασία του ΟΣΔΕ. Οι ιδιοκτήτες των ΚΥΔ τονίζουν ότι μετατρέπονται άδικα από απλοί «καταχωρητές» σε «ελεγκτές του κράτους», αναλαμβάνοντας ένα δυσανάλογο οικονομικό ρίσκο χωρίς να έχουν τα ανακριτικά εργαλεία για να ελέγξουν αν ένας παραγωγός τους προσκομίζει εσκεμμένα παραποιημένα έγγραφα.

Από την πλευρά των παραγωγών εκφράζονται έντονοι φόβοι ότι το αυξημένο ρίσκο και οι χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου θα μετακυλιστούν στους ίδιους, οδηγώντας σε κατακόρυφη αύξηση του κόστους υποβολής της δήλωσης.

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