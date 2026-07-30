Θρήνος στο Ρέθυμνο: Στις κηδείες των δύο ηρωικών πυροσβεστών Κυρανάκης και Κεφαλογιάννης

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Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα τους δύο αδικοχαμένους πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά του Ρεθύμνου.

Η Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπηθεί επίσημα στις εξόδιες ακολουθίες, τιμώντας τη μνήμη και την αυτοθυσία των δύο ανδρών.

Το πρόγραμμα της κυβερνητικής εκπροσώπησης έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Στις 12:00, στο χωριό Φούρφουρας θα τελεστεί η κηδεία του πρώτου πυροσβέστη. Τη Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Στις 17:00, στο Γερακάρι Ρεθύμνου θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία του δεύτερου πυροσβέστη.

Στην τελετή θα παραστεί ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή νωρίς το μεσημέρι.

Η απώλεια των δύο πυροσβεστών έχει βυθίσει στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα και ολόκληρη τη χώρα.

Οι κρατικοί αξιωματούχοι αναμένεται να εκφράσουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια της παράταξης και της κυβέρνησης προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των θυμάτων.

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