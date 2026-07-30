Ρέθυμνο: Τα θερμά σημεία αποτυπώνουν το μέγεθος της φωτιάς, πάνω από 12 χιλιόμετρα το μέτωπο (εικόνα)

Το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου αποτυπώνουν τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Τα θερμά σημεία που κατέγραψαν οι δορυφόροι, σε συνδυασμό με τις θυελλώδεις ριπές ανέμου που έφτασαν τα 120 χλμ./ώρα, αναδεικνύουν την έκταση και τη σφοδρότητα του πύρινου μετώπου.

Πιο συγκεκριμένα, στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από την δασική πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, καθώς και οι ριπές ανέμου τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30.07 (μέχρι και τις 07:00), από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Οι ριπές του ανέμου στην ευρύτερη περιοχής της δασικής πυρκαγιάς ξεπέρασαν τα 100-120 χλμ/ωρα.

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Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι έχει επηρεαστεί σημαντική έκταση με τις πλευρές της πυρκαγιάς να απέχουν περισσότερα από 12 χιλιόμετρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 30.07.

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