Στο Ρέθυμνο ο Νίκος Ανδρουλάκης για το τελευταίο «αντίο» στους δύο πυροσβέστες

Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί αρχικά το Σπήλι, όπου θα συναντήσει την οικογένεια του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για την τραγική απώλεια.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Γερακάρι Ρεθύμνου και στις 17:00 θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη, η οποία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στα Περιβόλια Ρεθύμνου.

Η Κρήτη αποχαιρετά σήμερα τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να αναχαιτίσουν το πύρινο μέτωπο. Ο θάνατος του Εμμανουήλ Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία και σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη θα τελεστεί νωρίτερα στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στον Φουρφουρά Αμαρίου, παρουσία συγγενών, φίλων, συναδέλφων και κατοίκων της περιοχής, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο «αντίο» στον 58χρονο Εμμανουήλ Στρατιδάκη.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την περιοχή του Αμαρίου, από όπου κατάγονταν και οι δύο πυροσβέστες, ενώ συλλυπητήρια μηνύματα έχουν απευθύνει η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και φορείς του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το πυροσβεστικό 4x4 που έγινε πύρινη παγίδα θανάτου για τους δύο πυροσβέστες (βίντεο)

Νύχτα κόλασης στο νότιο Ρέθυμνο - Συνεχείς εκκενώσεις, ζημιές και αγωνία (εικόνες)

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Θρήνος για τον Παντελή και τον Μανόλη που "έπεσαν" στην μάχη...