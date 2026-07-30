Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου: Περίπου 8.000 απομακρύνθηκαν από τις περιοχές εκκένωσης

Για μια «μαύρη μέρα» για το Ρέθυμνο, μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών και τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται, έκανε λόγο η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, μιλώντας στην ΕΡΤ και περιγράφοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως ανέφερε, στην επιχείρηση συμμετείχαν χθες το βράδυ πάνω από 190 πυροσβέστες, ενώ διατέθηκε κάθε διαθέσιμο μέσο της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Χαρακτήρισε τη νύχτα «εφιαλτική», σημειώνοντας ότι οι άνεμοι έφτασαν τα 10 έως 11 μποφόρ, γεγονός που κατέστησε αδύνατη και σήμερα το πρωί την επιχειρησιακή δράση των εναέριων μέσων.

Η κ. Λιονή επισήμανε ότι έχουν καταγραφεί ζημιές, διευκρινίζοντας ωστόσο πως προς το παρόν δεν είναι δυνατή η αποτίμησή τους, καθώς προτεραιότητα εξακολουθεί να αποτελεί η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεγάλη επιχείρηση προληπτικών εκκενώσεων, τονίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε πολλά χωριά. Όπως είπε, εκκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, ενώ συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν.

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη, περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φαιστού, καθώς υπήρχε έγκαιρη προετοιμασία, ενώ πολλοί ακόμη κατευθύνθηκαν σε συγγενικά και φιλικά σπίτια. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μετακίνηση των τουριστών οργανώθηκε άμεσα, με τους επισκέπτες να φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Τέλος, η κ. Λιονή ευχαρίστησε το Λιμενικό Σώμα για τη συνδρομή του στην επιχείρηση, καθώς και όλους τους φορείς που συμμετείχαν στη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης.

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