Μπαρτσελόνα: Στο στόχαστρο ο Βαγγέλης Παυλίδης

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση του επιθετικού που θα αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς στην κορυφή της επίθεσής της, μετά την επικείμενη αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Οι «μπλαουγκράνα» είχαν ως βασική επιλογή τον Χουλιάν Άλβαρες, ωστόσο η απροθυμία της Ατλέτικο Μαδρίτης να συζητήσει την παραχώρηση του Αργεντινού φορ έχει οδηγήσει τους Καταλανούς στην εξέταση εναλλακτικών λύσεων.

Μία από τις περιπτώσεις που έχουν μπει δυνατά στο «κάδρο» της Μπαρτσελόνα είναι αυτή του Βαγγέλη Παυλίδη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία κι εν προκειμένω απ’ το Diario de Transferencias, οι πρωταθλητές Ισπανίας παρακολουθούν στενά την κατάσταση του Έλληνα διεθνή επιθετικού και έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του.

Η Μπενφίκα, από την πλευρά της, δεν φαίνεται να κλείνει την πόρτα σε μια πιθανή πώληση, αρκεί να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις της. Οι «αετοί» της Λισαβόνας φέρεται να κοστολογούν τον Παυλίδη σε ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 40 και 50 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα τελευταία δημοσιεύματα στην Ιβηρική αναφέρουν πως η παραμονή του στο «Ντα Λουζ» δεν θεωρείται πλέον δεδομένη.

Ο Έλληνας φορ ολοκλήρωσε μια εξαιρετική πρώτη σεζόν στην Πορτογαλία, αφήνοντας το στίγμα του με τη φανέλα της Μπενφίκα. Συνολικά μέτρησε 30 γκολ σε 53 συμμετοχές, αποτελώντας έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις.

Παρότι ο Παυλίδης έχει συμβόλαιο με τους «αετούς» έως το καλοκαίρι του 2029, το ενδεχόμενο αποχώρησής του μόλις δύο χρόνια μετά τη μετακίνησή του από την Άλκμααρ δείχνει να παραμένει ανοιχτό. Στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, όμως θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο η Μπαρτσελόνα να κινηθεί σε αυτά τα επίπεδα.

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