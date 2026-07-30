ΠΕΜ.30 Ιου 2026 08:00
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Καρέ - καρέ η απομάκρυνση του κόσμου από την παραλία

Λιμενικο διασωση
clock 07:10 | 30/07/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Καρέ-καρέ καταγράφεται σε βίντεο του Λιμενικού Σώματος η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από την παραλία του Αγίου Παύλου στο νότιο Ρέθυμνο, την ώρα που η μεγάλη πυρκαγιά πλησίαζε επικίνδυνα την περιοχή.

Συνολικά 29 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διά θαλάσσης, καθώς οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί είχαν αποκλείσει κάθε άλλη οδό διαφυγής.

Λιμενικο διασωση

(Πολίτες στο σκάφος του Λιμενικού)

Οι εικόνες αποτυπώνουν τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, με στελέχη του Λιμενικού, τη συνδρομή ναυαγοσωστικού και ιδιωτικών αλιευτικών σκαφών, να προσεγγίζουν τους εγκλωβισμένους και να τους οδηγούν με ασφάλεια μακριά από το πύρινο μέτωπο.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Θρήνος για τον Παντελή και τον Μανόλη που "έπεσαν" στην μάχη...

Το πυροσβεστικό 4x4 που έγινε πύρινη παγίδα θανάτου για τους δύο πυροσβέστες (βίντεο)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πυρκαγιά Ρεθυμνο Λιμενικό Σώμα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis