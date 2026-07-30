Πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Καρέ - καρέ η απομάκρυνση του κόσμου από την παραλία

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Καρέ-καρέ καταγράφεται σε βίντεο του Λιμενικού Σώματος η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από την παραλία του Αγίου Παύλου στο νότιο Ρέθυμνο, την ώρα που η μεγάλη πυρκαγιά πλησίαζε επικίνδυνα την περιοχή.

Συνολικά 29 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διά θαλάσσης, καθώς οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί είχαν αποκλείσει κάθε άλλη οδό διαφυγής.

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(Πολίτες στο σκάφος του Λιμενικού)

Οι εικόνες αποτυπώνουν τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, με στελέχη του Λιμενικού, τη συνδρομή ναυαγοσωστικού και ιδιωτικών αλιευτικών σκαφών, να προσεγγίζουν τους εγκλωβισμένους και να τους οδηγούν με ασφάλεια μακριά από το πύρινο μέτωπο.

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