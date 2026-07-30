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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού σε χωριό

σύλληψη
clock 06:44 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου για την υπόθεση της απόπειρας εμπρησμού σε δασική έκταση στην περιοχή Λαράνι του Δήμου Γόρτυνας.

Πρόκειται για δύο Ελληνες, ηλικίας 26 και 24 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν έπειτα από καταγγελία πολίτη για το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού σε δάσος κατά συναυτουργία, ενώ συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Με εντολή της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

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