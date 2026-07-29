Φιλίνη: «Η Μαίρη Λίντα θα προτιμούσε να βρισκότανε σπίτι της και όχι στο γηροκομείο»

Η Ελένη Φιλίνη μίλησε για τη σχέση της με τη Μαίρη Λίντα και αποκάλυψε, ότι από τις συζητήσεις που είχε κάνει με την αγαπημένη τραγουδίστρια, γνώριζε ότι δεν ήθελε να βρίσκεται στο γηροκομείο, όπου ζούσε μέχρι το τέλος της ζωής της.

Γνώριζες πολύ καλά τη Μαίρη Λίντα. Ποια είναι η δική σου αλήθεια για τα τελευταία χρόνια της ζωής της και όσα ακούστηκαν για τη διαμονή της στο γηροκομείο;

Τη Μαίρη Λίντα τη γνώριζα πάρα πολλά χρόνια και είχαμε μια πολύ όμορφη σχέση. Από όσα γνώριζα εγώ και από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει κατά καιρούς, δεν ήταν μια κατάσταση που την ευχαριστούσε. Μπορεί προς τα έξω να έβγαινε η εικόνα ότι η ίδια είχε επιλέξει να βρίσκεται εκεί και ότι ήταν απόλυτα ευχαριστημένη, όμως εγώ είχα διαφορετική αίσθηση. Πιστεύω πως βαθιά μέσα της θα προτιμούσε να βρίσκεται στο δικό της σπίτι, στο οικείο της περιβάλλον. Αυτό τουλάχιστον είχα καταλάβει εγώ από τη δική μας επικοινωνία και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι να αναπαυθεί η ψυχή της γιατί υπήρξε μια σπουδαία κυρία του ελληνικού τραγουδιού, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της.

Με αφορμή όσα συζητήσαμε για τη Μαίρη Λίντα, ποια είναι η δική σου άποψη για τους ηλικιωμένους που καταλήγουν σε οίκους ευγηρίας;

Είναι ένα θέμα που με στενοχωρεί πάρα πολύ. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου οι γονείς και οι παππούδες ήταν πάντα μέσα στο σπίτι. Έτσι με έμαθαν οι δικοί μου άνθρωποι και αυτή είναι η φιλοσοφία με την οποία πορεύομαι κι εγώ. Προσωπικά, δυσκολεύομαι να καταλάβω πως κάποιοι μπορούν να αφήσουν τη μητέρα ή τον πατέρα τους σε έναν οίκο ευγηρίας. Δεν το κρίνω απόλυτα, γιατί κάθε οικογένεια έχει τις δικές της συνθήκες και μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που δεν υπάρχει άλλη λύση. Όμως όταν υπάρχει η δυνατότητα, πιστεύω ότι οι γονείς αξίζουν να είναι στο σπίτι τους , δίπλα στους ανθρώπους τους, να νιώθουν αγάπη, φροντίδα και θαλπωρή. Είναι άνθρωποι που μας μεγάλωσαν, μας στήριξαν και τους οφείλουμε σεβασμό και παρουσία. Αυτή είναι η δική μου στάση ζωής και δεν θα μπορούσα να σκεφτώ διαφορετικά,

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