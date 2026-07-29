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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Μαρία Αντωνά ποζάρει με μαγιό και εντυπωσιάζει

αντωνα
clock 14:00 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Αντωνά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κέα και η ίδια θέλησε να μοιραστεί φωτογραφίες της όπου ποζάρει με το μαγιό της.

«Να βρίσκεις πάντα έναν λόγο να χαμογελάς, έναν προορισμό να σε εμπνέει και μια στιγμή να σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ευγνώμων. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο εποχή, είναι τρόπος να βλέπεις τη ζωή», έγραψε στην ανάρτηση.

Αρκετοί ήταν εκείνη που την αποθεώσαν για τις εντυπωσιακές αναλογίες της. Ανάμεσα στα σχόλια ήταν κι αυτό της Μπέττυς Μαγγίρα που της έγραψε: "Τι θα γίνει μ' αυτό το κορμί;" 

A post shared by MARIA ANTONA (@maria_antwna)

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Δημοσιογράφος Μαγιό
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