ΤΕΤ.29 Ιου 2026 02:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Μιχάλης Ιατρόπουλος για τη σύλληψη του γιου του

ιατροπουλος
clock 11:00 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος τοποτέτηθηκεδημόσια για την κάλυψη που έλαβε η είδηση γύρω από τη σύλληψη του γιου του και στράφηκε κατά των μέσων ενημέρωσης.

«Ανθρωποφάγοι πίσω. Αλίμονο στους γονείς που δεν στέκονται δίπλα στα παιδιά τους όταν κάνουν λάθη. Λες και όλα τα παιδιά που κάνουν trap μουσική είναι σκουπίδια. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν αγαπητά σκουπίδια της κίτρινης δημοσιογράφιας είναι πιο ηθικά και πιο άξια από εσάς.

Σας πληροφορώ λοιπόν ότι τα περισσότερα από αυτά είναι καταπληκτικά παιδιά που αντιδρούν με το τρόπο τους στην σημερινή κατάντια των παλιών δήθεν ηθικών κοινωνικών δεινοσαύρων. Ο κάθε πατέρας αγαπάει τα παιδιά του ανιδιοτελώς, χωρίς να περιμένει ούτε ευχαριστώ ούτε τα εύσημα», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Περαστικά σας για την πρωτοφανή μαύρη ψυχή σας. Αλλά θα μου πεις τι σας νοιάζει; Βγήκε το μεροκάματο τελειωμένοι… Ο Θεός να σας συγχωρέσει, εγώ ποτέ. Και μην ξεχνάτε ότι η ελληνική trap σκηνή αριθμεί πάνω από 500.000 ψηφοφόρους εκτός των εφήβων που περιμένουν στην σειρά να σας καρπαζώσουν με τον τρόπο τους μόλις φτάσει η ώρα. Ζήτω τα νέα παιδιά παρά τα λάθη τους, κάτω τά σκουπίδια και η αλητεία με τις κίτρινες πένες», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης 

Παπαμιχαήλ: Απαγορεύει τη χρήση εικόνας και ονόματος της μητέρας του χωρίς την άδειά του

Η Ντακότα Τζόνσον μεταμορφώνεται σε Μέριλιν Μονρόε

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μιχάλης Ιατρόπουλος Γιος Σύλληψη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis