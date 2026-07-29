Μιχάλης Ιατρόπουλος για τη σύλληψη του γιου του

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος τοποτέτηθηκεδημόσια για την κάλυψη που έλαβε η είδηση γύρω από τη σύλληψη του γιου του και στράφηκε κατά των μέσων ενημέρωσης.

«Ανθρωποφάγοι πίσω. Αλίμονο στους γονείς που δεν στέκονται δίπλα στα παιδιά τους όταν κάνουν λάθη. Λες και όλα τα παιδιά που κάνουν trap μουσική είναι σκουπίδια. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν αγαπητά σκουπίδια της κίτρινης δημοσιογράφιας είναι πιο ηθικά και πιο άξια από εσάς.

Σας πληροφορώ λοιπόν ότι τα περισσότερα από αυτά είναι καταπληκτικά παιδιά που αντιδρούν με το τρόπο τους στην σημερινή κατάντια των παλιών δήθεν ηθικών κοινωνικών δεινοσαύρων. Ο κάθε πατέρας αγαπάει τα παιδιά του ανιδιοτελώς, χωρίς να περιμένει ούτε ευχαριστώ ούτε τα εύσημα», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Περαστικά σας για την πρωτοφανή μαύρη ψυχή σας. Αλλά θα μου πεις τι σας νοιάζει; Βγήκε το μεροκάματο τελειωμένοι… Ο Θεός να σας συγχωρέσει, εγώ ποτέ. Και μην ξεχνάτε ότι η ελληνική trap σκηνή αριθμεί πάνω από 500.000 ψηφοφόρους εκτός των εφήβων που περιμένουν στην σειρά να σας καρπαζώσουν με τον τρόπο τους μόλις φτάσει η ώρα. Ζήτω τα νέα παιδιά παρά τα λάθη τους, κάτω τά σκουπίδια και η αλητεία με τις κίτρινες πένες», συμπλήρωσε.

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