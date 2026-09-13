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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης - Ερυθρός Αστέρας 98-74: Μαγική εμφάνιση κι έτοιμος για μεγάλα πράγματα

aris
clock 19:49 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας Άρης βγαλμένος από άλλη εποχή, έκανε σμπαράλια τον Ερυθρό Αστέρα, στη δεύτερη μέρα του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν αποτελεσματική στην επίθεση, φοβερή στην άμυνα και με τον Ρόμπινσον - Ερλ να είναι ασταμάτητος, διέλυσε με 98-74 τους Σέρβους.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Άρη σταμάτησε στους 29 πόντους, έχοντας 10/11 δίποντα, μαζί με 5 ριμπάουντ. Ακολούθησαν ο Ματ Μόργκαν και ο Λίντελ που είχαν από 18 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Δεκάλεπτα: 34-18, 51-40, 73-57, 98-74

Άρης (Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 9 (2/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Ρόμπινσον-Ερλ 29 (10/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ντιμιτρίεβιτς 4 (3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Λιντέλ 15 (6/8 δίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος 8 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης 3 (1), Μόργκαν 18 (3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/7 βολές), Χαραλαμπόπουλος 2, Θ. Αντετοκούνμπο 4, Μπιρτς 6 (3/4 δίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

Ερυθρός Αστέρας (Ναβάρο): Μότλεϊ 13 (4/8 δίποντα, 1/1 τρίπόντο, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γουάιλερ-Μπαμπ 6 (1), Κάρτερ 10 (2/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3 ασίστ), Οτζελέγε, Κράμερ 6 (1), Τζόουνς 12 (4/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Μιλιένοβιτς, Μπάτλερ 1, Ντόμπριτς 3, Ιζούντου 2, Μεντάρεβιτς 4, Μπιέλιτς 3 (1), Νουόρα 8 (2/6 σουτ), Μονέκε 6 (2/6 σουτ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη: 30/43 δίποντα, 8/24 τρίποντα, 14/16 βολές, 30 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 8 επιθετικά), 20 ασίστ, 19 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 15 λάθη, 22 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ερυθρού Αστέρα: 17/34 δίποντα, 7/21 τρίποντα, 19/27 βολές, 30 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 8 επιθετικά), 15 ασίστ, 7 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 25 λάθη, 20 φάουλ

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