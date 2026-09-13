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Τι έλεγε ο Γιώργος Μαζωνάκης για τον θάνατο

Γιωργος Μαζωνάκης
clock 18:00 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος είχε βρεθεί στη θέση του coach στο «The Voice», είχε εκφράσει τη δική του άποψη για τον θάνατο με αφορμή μία εξομολόγηση ενός διαγωνιζόμενου.

Ο διαγωνιζόμενος, μετά την εμφάνισή του στη σκηνή, είχε αναφερθεί στη γιαγιά του, η οποία είχε φύγει από τη ζωή τέσσερα χρόνια νωρίτερα

«Πιστεύω ότι είναι η προστασία μου», είχε πει τότε ο διαγωνιζόμενος, μιλώντας για τη γιαγιά του.

«Ο θάνατος είναι γέννα, μην τον φοβάστε», είχε πει χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

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Γιώργος Μαζωνάκης Θάνατος
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