Τι έλεγε ο Γιώργος Μαζωνάκης για τον θάνατο

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος είχε βρεθεί στη θέση του coach στο «The Voice», είχε εκφράσει τη δική του άποψη για τον θάνατο με αφορμή μία εξομολόγηση ενός διαγωνιζόμενου.

Ο διαγωνιζόμενος, μετά την εμφάνισή του στη σκηνή, είχε αναφερθεί στη γιαγιά του, η οποία είχε φύγει από τη ζωή τέσσερα χρόνια νωρίτερα

«Πιστεύω ότι είναι η προστασία μου», είχε πει τότε ο διαγωνιζόμενος, μιλώντας για τη γιαγιά του.

«Ο θάνατος είναι γέννα, μην τον φοβάστε», είχε πει χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

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