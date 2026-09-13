Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο ηθοποιός Χρήστος Φράγκος

Ο ηθοποιόςΧρήστος Φράγκος πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 90 ετών, ολοκληρώνοντας μια μακρά διαδρομή με σημαντική παρουσία στις ελληνικές θεατρικές σκηνές.

Ο Χρήστος Φράγκος είχε αποφοιτήσει από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, έχοντας μαθητεύσει δίπλα σε σπουδαίες προσωπικότητες της ελληνικής θεατρικής τέχνης, μεταξύ των οποίων ο Αλέξης Μινωτής και ο Δημήτρης Ροντήρης.

Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με ιστορικούς θιάσους, συμμετείχε σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές και ξεχώρισε ιδιαίτερα μέσα από τις ερμηνείες του στο αρχαίο δράμα. Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα δεν περιορίστηκε εντός των ελληνικών συνόρων, καθώς παρουσίασε τη δουλειά του και στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στη διεθνή προβολή του ελληνικού θεάτρου.

Σημαντικό κεφάλαιο τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του πορεία αποτέλεσε η σχέση του με την αναγνωρισμένη ηθοποιό Έλσα Βεργή. Οι δυο τους ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, μοιράστηκαν τη ζωή και τη σκηνή και για πολλές δεκαετίες υπήρξαν συνθιασάρχες στο «Θέατρο Βεργή». Ο Χρήστος Φράγκος απέκτησε παράλληλα ξεχωριστή θέση στη μνήμη του τηλεοπτικού κοινού μέσα από τη συμμετοχή του σε δημοφιλείς σειρές.

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