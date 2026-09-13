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Απίστευτο ατύχημα της Καίτης Γαρμπή στη συναυλία του Αντώνη Ρέμο

γα
clock 15:00 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πάγωσαν οι χιλιάδες θεατές στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσαλονίκη, η οποία ξεκίνησε μετά την καταρρακτώδη βροχή

Στη σκηνή βρέθηκε η Καίτη Γαρμπή, την ώρα που όμως αποχαιρετούσε το πολυπληθές κοινό και τον Αντώνη Ρέμο, έχασε την ισορροπία της, γλίστρησε και έπεσε.

«Ήθελα να σας πω ότι είμαι καλά, μην ανησυχείτε. Έφαγα μία επική τούμπα αλλά δεν έχω σπάσει τίποτα!», ανέφερε η τραγουδίστρια λίγο μετά σε συναυλία σε ανάρτησή της.

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Καίτη Γαρμπή Τούμπα
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