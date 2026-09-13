Αλέξης Καλοκαιρινός: «Μια εβδομάδα με έργο, πολιτισμό και σχέδιο για το Ηράκλειο του αύριο»

Στο επίκεντρο της εβδομαδιαίας ανασκόπησης του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού βρίσκονται τα έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα στην πόλη, ο σχεδιασμός για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ, ο πολιτισμός και το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών, αλλά και η ανάδειξη της ιστορικής μνήμης μέσα από τον νέο Χώρο Μνήμης Αντίστασης και Εκτοπισμού στη στοά Μακάσι.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος αναφέρεται στις παρεμβάσεις στα σχολεία, στην πολιτική προστασία, στην ύδρευση, στο μεταναστευτικό και σε μια σειρά από δράσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η ανάρτησή του

«Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά! Ο Σεπτέμβριος συνεχίζεται με εξελίξεις σχετικά με την κατασκευή νέων πεζοδρομίων («πεζών διαδρομών»), με το νέο γήπεδο του ΟΦΗ, την ολοκλήρωση του 3ου Φεστιβάλ των Τειχών και τα εγκαίνια του Χώρου Μνήμης Αντίστασης και Εκτοπισμού στη Στοά Μακάσι.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα.

Δημιουργία νέων πεζοδρομίων σε Μασταμπά, Πόρο και κέντρο πόλης

Όπως σας είχα ενημερώσει, εισηγηθήκαμε στη Δημοτική Επιτροπή την κατασκευή νέων πεζοδρομίων για τη δημιουργία πεζών διαδρομών, ανεμπόδιστων και ασφαλών. Η εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη έγινε ομόφωνα αποδεκτή και εντός τους 2026 ξεκινάμε εργασίες:

• Στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου E΄, χωρίς περιορισμό των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης, συνδέοντας την Παναγίτσα του Μασταμπά με τη Γ. Γεωργιάδου και από εκεί με το κέντρο της πόλης. Έργο που συναρθρώνεται με τα πεζοδρόμια που έχουμε ήδη κατασκευάσει από τη Γ. Γεωργιάδου μέχρι την Λ. Α. Παπανδρέου, στο πλαίσιο δημιουργίας του νέου κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών Πινδάρου και Γ. Γεωργιάδου.

• Στην οδό Γιάννη Χρονάκη, σε όλο το μήκος της, για τη σύνδεση της παραλιακής με το κέντρο της πόλης.

• Στην οδό Εμμανουήλ Ξάνθου, στον Πόρο, με σύνδεση με την Λ. Ικάρου.

Θυμίζω ότι στο ίδιο πλαίσιο και με την ίδια φιλοσοφία, έχουμε παραδώσει σε χρήση περισσότερα από οκτώ χιλιόμετρα νέων πεζοδρομίων γύρω από σχολεία και έχουμε κατασκευάσει πεζές διαδρομές στη Λ. Ικάρου (δυτικά από το υπεραστικό ΚΤΕΛ μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας και το Αρχαιολογικό Μουσείο) και στην περιοχή δυτικά της Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Και συνεχίζουμε.

Νέα συνάντηση για το νέο γήπεδο για τον ΟΦΗ

Με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΟΦΗ Μιχάλη Μπούση, τον Αντιπρόεδρο Ηλία Πουρσανίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Δημήτρη Αποστολάκη και τον Αντιδήμαρχο Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκο Γιαλιτάκη, πραγματοποιήσαμε στη Λότζια μια ακόμη συνάντηση για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ.

Όλοι συμφωνούν με τη χωροθέτηση που έχουμε προτείνει στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά και είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να ενώσουμε δυνάμεις και να διεκδικήσουμε από την Πολιτεία αυτό που δικαιούται ο ΟΦΗ, το Ηράκλειο, η Κρήτη. Δεν θα είναι μια εύκολη ή γρήγορη διαδικασία, υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Απαιτείται σωστός σχεδιασμός, μεθοδικότητα και επιμονή. Από την πλευρά της Δημοτικής μας Αρχής, όπως μπήκαμε μπροστά το καλοκαίρι του 2025 όταν ο ΟΦΗ χρειάστηκε έδρα στο Ηράκλειο και ήρθε στο Παγκρήτιο Στάδιο, έτσι και θα συνεχίσουμε.

Το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, η «ΟΦΗ Αρένα», είναι πλέον ένας από τους μεγάλους στόχους μας και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συνεργασία Περιφέρειας – Δήμου – ΠΑΕ – Ερασιτέχνη, αλλά και τη συμβολή της Πολιτείας. Όπως έχω αναφέρει ξανά, με τη διπλή ανάπλαση τα πυκνοδομημένα Καμίνια θα αποκτήσουν έναν πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής, και η αναπτυσσόμενη περιοχή Κορώνη Μαγαρά έναν κομβικό πόλο έλξης και δραστηριότητας.

Στον κατάλληλο χρόνο, τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς θα γίνουν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης.

Το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών πέρασε στην Ιστορία

Με τη συναυλία του βραβευμένου με Όσκαρ συνθέτη Nicola Piovani στο κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» έπεσε η αυλαία για το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου μας.

Δεκάδες χιλιάδες ήταν οι θεατές που παρακολούθησαν τις περισσότερες από 35 εκδηλώσεις στα Ενετικά Τείχη, με τις περισσότερες να γίνονται sold out. Με ουσία και ένταση ήταν η προβολή του τόπου μας σε όλη την Ελλάδα μέσα από άρθρα σε ΜΜΕ, αλλά και σε όλο τον κόσμο, μέσα από αναρτήσεις ξένων επισκεπτών στα κοινωνικά δίκτυα.

Στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε για όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, του πρώτου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) Δήμου Ηρακλείου - Υπουργείου Πολιτισμού - Περιφέρειας Κρήτης - ΟΔΑΠ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά την Υπουργό Λίνα Μενδώνη και τους συνεργάτες μας στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Αντιδήμαρχο Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και τους εδώ συνεργάτες μας, την Εύη Μαρτιμιανάκη, τη Μαριάννα Γιαλύτη, την Κωνσταντίνα Χατζάκη, τον Νίκο Τσαγκαράκη και τον Μύρωνα Καραντινό, τους καλλιτέχνες, τους εθελοντές και τους χορηγούς μας. Και, φυσικά, όλες και όλους εσάς. Που μαζί, κάναμε μια ιδέα, θεσμό.

Η προετοιμασία για το 4ο Φεστιβάλ των Τειχών, ξεκίνησε. Σε αυτό το πλαίσιο, θα χαρώ να ακούσω τις προτάσεις και τις ιδέες σας για πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα θέλατε να διοργανώσουμε το 2027 στα Ενετικά Τείχη. Θα περιμένω τα μηνύματά σας στο [email protected].

Εγκαινιάστηκε ο Χώρος Μνήμης Αντίστασης και Εκτοπισμού στη στοά Μακάσι

Στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ των Τειχών, ξεκίνησε τη λειτουργία της η μόνιμη Έκθεση Εθνικής Αντίστασης στη στοά Μακάσι. Σε έναν χώρο μνήμης, έναν από τους πλέον φορτισμένους ιστορικούς τόπους του Ηρακλείου, που για το μακρό μέλλον αποκτά μια χρήση με την οποία συνδέθηκε ιστορικά. Και αυτή είναι η μνήμη των ανθρώπων οι οποίοι φυλακίστηκαν και εκπατρίστηκαν στη συνέχεια, στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από τους Ναζί.

Η δημιουργία του Χώρου Μνήμης, Αντίστασης και Εκτοπισμού στη στοά Μακάσι είναι πράξη σεβασμού προς τους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν και χάθηκαν. Είναι η κατάθεση συναισθημάτων και της βαθιάς επίγνωσης της αξίας της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Είναι όμως και το αποτέλεσμα συνέργειας με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την καθοριστική τους συμβολή για αυτό που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή στα Τείχη. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας στον Δήμο Ηρακλείου, ιδιαίτερα το γραφείο Παλιάς Πόλης, αλλά και αυτούς οι οποίοι ειδικότερα συνέβαλαν για να γίνει αυτή η έκθεση, τον Γιώργο Πετράκη και τον Μανώλη Αποστολάκη, διότι έχουν δώσει και το σχεδιαστικό τους στίγμα, το οποίο είναι πολύ έντονο.

Τα εγκαίνια της έκθεσης, η οποία είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 πραγματοποιήθηκαν παρουσία της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού Ολυμπίας Βικάτου, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, φορέων και αρχών, και ανθρώπων του Ηρακλείου. Είχε προηγηθεί ξενάγηση στην έκθεση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη την Πέμπτη 10/11, πρώτη ημέρα λειτουργίας της.

Το επείγον σήμα που εξέπεμψα για τον άμεσο κίνδυνο του ολοκληρωτισμού στον Δυτικό κόσμο θα το βρείτε εδώ: https://www.heraklion.gr/.../municipal.../isxiro-minima.html

Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τις εκδηλώσεις Αγιασμού στα Ωνάσεια Δημόσια Σχολεία στα Δειλινά, στο 9ο Γυμνάσιο και το 10ο Λύκειο, στο 43ο Δημοτικό, το 3ο Γυμνάσιο και το 1ο ΕΠΑΛ (όπου έγιναν εργασίες μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου») που πραγματοποιήθηκαν παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη. Καθώς και στο Πρότυπο Γυμνάσιο και το 32ο Νηπιαγωγείο στα οποία, όπως και σε πολλά ακόμα σχολεία, έγιναν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από την Τεχνική μας Υπηρεσία. Συνεχίζουμε την προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο ή γρήγορο. Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι και τα μέσα, αλλά το παλεύουμε σκληρά. Έχουμε αποτελέσματα, σκοπός και στόχος είναι να έχουμε περισσότερα, και αυτό ισχύει γενικά για την πόλη.

• Τη συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνο Πλεύρη και την Υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη, με θέμα την απόφαση του Υπουργείου για δημιουργία κλειστού κέντρου ολιγοήμερης κράτησης προσφύγων/μεταναστών στο 10ο χλμ της Ε.Ο. Ηρακλείου – Μοιρών. Εκεί συνόψισα τις βασικές παραδοχές της Δημοτικής μας Αρχής, την αναγνώριση της ανθρωπιστικής διάστασης, την αποδοχή της αναγκαιότητας δημιουργίας ανάλογου χώρου αλλά και τη μη αποδοχή της αναγκαστικής χωροθέτησής του στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, επεσήμανα τα μειονεκτήματα του συγκεκριμένου σημείου, τα βασικά ελλείμματα ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, την αδιαφάνεια των κριτηρίων χωροταξίας/χωροθέτησης και προδιαγραφών της εγκατάστασης, ενώ επανέφερα το ομόφωνο Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το αντίστοιχο Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και τις καταγεγραμμένες αντιδράσεις φορέων και κατοίκων.

Με δεδηλωμένη την πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης να προχωρήσει με την Δομή στους Αθανάτους, ζήτησα να δοθεί ένα χρονικό περιθώριο αναζήτησης εναλλακτικής λύσης, ίσο με τον χρόνο κατά τον οποίο οι ενέργειες που πραγματοποιεί το Υπουργείο θα είναι ακόμα αναστρέψιμες. Η πρόταση έγινε δεκτή από τον Υπουργό, με την προϋπόθεση ότι εναλλακτικές προτάσεις θα προέρχονται ή θα έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή της Περιφέρειας και ενός από τους Δήμους του βόρειου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Επικεφαλής της Παράταξης «Ηράκλειο η Πόλη μας» Μιχάλης Καραμαλάκης, η Επικεφαλής της Παράταξης «Ηράκλειο για Σένα» Μαρία Καναβάκη, ο Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηρακλείου» Δημήτρης Δουλουφάκης, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων Γιώργος Χαλκιαδάκης, Γεωργία Κοντογιάννη, Άννα Δρεμισιανάκη και Ιωάννης Μαρνελάκης.

• Τις παρεμβάσεις και τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας, καθώς και τη συνέχιση του εμβληματικού έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΗ.

• Τη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου στη Λότζια, υπό τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργο Καραντινό, με θέμα τον σχεδιασμό και τις δράσεις αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

• Τις παρεμβάσεις τοποθέτησης περιφράξεων ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία ανεξέλεγκτων χωματερών και η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος σε διάφορα σημεία του Δήμου μας, που συνεχίζονται.

• Τις ακροάσεις νέων μελών για την Παιδική και Νεανική Χορωδία του Δήμου Ηρακλείου.

• Τη διεύρυνση του ωραρίου των αναψυκτηρίων της ΔΕΠΑΝΑΛ στα Ενετικά Τείχη (πάνω από την Πύλη Ιησού στην Καινούργια Πόρτα και πάνω από την Πύλη Παντοκράτορα τη Χανιώπορτα) τα Σαββατοκύριακα, από τις 10:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ.

• Τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου στα ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Τάλως και Προφήτη Ηλία.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά».

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