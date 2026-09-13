Η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ - Δείτε LIVE

Παρακολουθήστε σε απευθείας σύνδεση την συνέντευξη τύπου του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Για τις δημοσκοπήσεις και τον στόχο του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση. «Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ηττηθεί η ΝΔ», τόνισε. Ο εκλογικός νόμος δεν δίνει άλλα περιθώρια αφού χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση. «Ο κόσμος το λέει, δεν πάει άλλο, πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή, ριζοσπαστική», υπογράμμισε.

Για το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κανονικά και «δεν έβρεξε δισεκατομμύρια», όπως είχε γίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το πρόγραμμα του κόμματος δεν στηρίζεται στο Ταμείο Ανάκαμψης που ολοκληρώνεται και το real estate. «Παρουσιάσαμε και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης, εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε σαν πελάτες», τόνισε. «Όλα είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα», σημείωσε. Ο κ. Ανδρουλάκης υπερασπίστηκε και τα μέτρα που πρότεινε για 13η σύνταξη, 13ο μισθό και ΕΚΑΣ. Για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά είπε ότι αυτό είναι ένα μέτρο που αποφασίζεται σε περιόδους που υπάρχει μεγάλη αύξηση της ακρίβειας.

Χθες στην ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε μεταξύ άλλων: «Τώρα είναι η ώρα των σημαντικών και μεγάλων αποφάσεων», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θέτοντας στο επίκεντρο της ομιλίας του την ανάγκη αλλαγής πορείας για τη χώρα.

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