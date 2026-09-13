Ινδονησία: Ένας νεκρός, 102 διασωθέντες και 140 αγνοούμενοι σε ναυάγιο

Ναυάγιο επιβατικού πλοίου σημειώθηκε ανοιχτά της Ινδονησίας, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και 102 διασωθέντες, σύμφωνα με ανακοίνωση της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης. Το πλοίο πραγματοποιούσε δρομολόγιο μεταξύ του νησιού Ιάβα και του Βόρνεο, όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με έντονη κακοκαιρία.

Όπως δήλωσε ο τοπικός επικεφαλής των διασωστών, Ι Πούτου Σουνταγιάνα, «ο συνολικός αριθμός των επιβατών που απομακρύνθηκαν από το πλοίο είναι 103». Ένας από τους διασωθέντες υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, που μίλησε στους δημοσιογράφους στο λιμάνι του Μπαντζαρμασίν, στο νησί Βόρνεο.

Παράλληλα, 140 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το ναυάγιο, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται εντατικά στην περιοχή.

Η τύχη του ινδονησιακού επιβατικού πλοίου με 243 επιβαίνοντες παραμένει αβέβαιη, καθώς χάθηκε κάθε επικοινωνία ενώ ταξίδευε από την πόλη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας προς το Μπαντζαρμασίν του Νότιου Καλιμαντάν, εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας είχε αναφέρει νωρίτερα ότι πρόκειται για το πλοίο Virgo Transport 8.

Μονάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αποσταλεί στην τελευταία γνωστή θέση του Virgo Transport 8, από όπου εστάλη και το τελευταίο σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με τον Ι Πούτου Σουνταγιάνα, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε διάφορα λιμάνια της Ανατολικής Ιάβας με διαφορετικά πλοία. Δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες για τα αίτια του ναυαγίου.

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