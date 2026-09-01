Κάτω από τα €1.000, έξι στις δέκα συντάξεις – Στα €867 η μέση σύνταξη

Το επίπεδο των συντάξεων γήρατος στη χώρα μας παραμένει χαμηλό, γεγονός που εν μέσω ακρίβειας- συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναμης, κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη διαβίωση των συνταξιούχων.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ την αύξηση του επιδόματος από τα 300 στα 400 ευρώ και την απονομή του σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, που μαζί με την οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και την αύξηση των συντάξεων από 1/1/2027, θα ενισχύουν περαιτέρω τους συνταξιούχους.

Ωστόσο, η μεγάλη εικόνα για τους συνταξιούχους παραμένει απογοητευτική, καθώς έξι στις 10 συντάξεις γήρατος παραμένουν κάτω από τα 1.000 ευρώ, μια συνθήκη που έχει παγιωθεί εδώ και πολύ καιρό.

Τον Αύγουστο, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων του συστήματος ΗΛΙΟΣ, το 51,21% των συνταξιούχων που απονεμήθηκαν ήταν κάτω από τα 1.000 ευρώ. Συγκεκριμένα η μέση δαπάνη κύριας σύνταξης διαμορφώνεται στα 867,71 ευρώ, η μέση επικουρική στα 196,07 ευρώ και το μέσο μέρισμα στα 116,35 ευρώ.

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Μεγάλη η ψαλίδα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Την ίδια στιγμή παραμένει μεγάλο το χάσμα ανάμεσα στις νέες συντάξεις του Δημοσίου με εκείνες που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για συνταξιούχους δύο… ταχυτήτων, με αυτούς του ιδιωτικού τομέα να είναι εμφανώς ριγμένοι σε σχέση με τους συναδέλφους του Δημοσίου.

Σε αυτή την εικόνα των χαμηλών κύριων συντάξεων, συνηγορούν και οι 28.357 νέες που εκδόθηκαν τον Αύγουστο. Από αυτές, οι περισσότερες, δηλαδή 15.716 απονεμήθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ και αφορούσαν πρώην εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτούς τους νέους συνταξιούχους, μέση δαπάνη για τη σύνταξή τους, δεν ξεπέρασε τα 775,78 ευρώ ανά περίπτωση, ως απόρροια των χαμηλών μισθών, ή της ανεργίας, ή της υποαπασχόλησης που βίωσαν κατά διαστήματα, στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Στον αντίποδα, οι 1.055 κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν τον Αύγουστο για πρώην δημοσίους υπαλλήλους, απέφεραν στον καθένα ποσό 1.229,85 ευρώ κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι κατά το συγκεκριμένο μήνα ανήλθε στα 454,07 ευρώ η διαφορά ανάμεσα στα ποσά που αποδίδονται για τις συντάξεις του δημοσίου, με εκείνα για τις αντίστοιχες κύριες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

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Κατανομή Συνταξιούχων ανά Ηλικία



Το 26,13% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 36% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 34,87% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,42% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 (σε ποσοστό 20,37%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,88% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών.

Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις αθροίζονται οι συντάξεις όλων των κατηγοριών (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

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