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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεωτική υποδοχή στον ΟΦΗ – «Κάηκε» το αεροδρόμιο μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού (βίντεο)

οφη υποδοχη
clock 09:07 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με συνθήματα, καπνογόνα και ατελείωτο τραγούδι υποδέχθηκαν οι φίλαθλοι του ΟΦΗ την αποστολή της ομάδας στο αεροδρόμιο, μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού.

Οι φίλοι των Κρητικών έδωσαν δυναμικό «παρών», μετατρέποντας την άφιξη της αποστολής σε μια μεγάλη γιορτή. Από νωρίς είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο, περιμένοντας τους πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας.

οφη υποδοχη

Μόλις εμφανίστηκαν οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, ξέσπασαν πανηγυρισμοί. Τα συνθήματα για τον ΟΦΗ και τους παίκτες ακούστηκαν σε όλο τον χώρο, ενώ τα καπνογόνα δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

οφη υποδοχη

Οι ποδοσφαιριστές δεν έκρυψαν τη χαρά τους και ανταπέδωσαν την αποθέωση, τραγουδώντας μαζί με τον κόσμο και σηκώνοντας τα χέρια ψηλά. Η νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό είχε ιδιαίτερη σημασία για τους Κρητικούς και το κλίμα στις τάξεις της ομάδας ήταν πανηγυρικό.

Η υποδοχή αυτή αποτέλεσε ακόμη μία απόδειξη της δυνατής σχέσης που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην ομάδα και τον κόσμο της. Οι φίλαθλοι έδειξαν έμπρακτα για μία ακόμη φορά την περηφάνια τους για την αγαπημένη τους ομάδα

Η βραδιά της μεγάλης νίκης επί του Ολυμπιακού συνεχίστηκε έτσι και στο αεροδρόμιο, με τους παίκτες του ΟΦΗ να γνωρίζουν την αποθέωση και να επιστρέφουν στην Κρήτη μέσα σε ένα σκηνικό που θύμισε… γήπεδο.

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