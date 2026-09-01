Κρήτη: Τον τσίμπησε κουνούπι και ήθελε... αποζημίωση!

Εκατομμύρια επισκέπτες δέχεται κάθε χρόνο η Κρήτη και εκτός των πολύ θετικών εντυπώσεων και της ικανοποίησης από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, οι άνθρωποι του τουρισμού καλούνται να διαχειριστούν αιτήματα, παράπονα και αξιώσεις που πολλές φορές ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Για παράδειγμα, όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κυριάκος Κώτσογλου, ξένος επισκέπτης έστειλε email αναφέροντας «ωραία η Κρήτη αλλά έχει πολλή άμμο. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι γι αυτό;», και ένας άλλος: «Υπέροχη η Κρήτη αλλά έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου βρισκόταν σε οίστρο ένας γάιδαρος και ένιωσα μειονεκτικά», αξιώνοντας αποζημίωση!

Όπως είπε ο κ. Κώτσογλου τα παράπονα είναι χιλιάδες, άλλα αστεία και άλλα σοβαρά, και σίγουρα όλα τυγχάνουν απάντησης, ακριβώς επειδή η ικανοποίηση του πελάτη είναι προτεραιότητα.

Όλοι οι επισκέπτες λαμβάνουν μία απάντηση, όσο παράλογο και αν είναι το περιεχόμενο της "καταγγελίας".

Το τελευταίο περιστατικό αφορά ξένο επισκέπτη ο οποίος έφυγε από το ξενοδοχείο του στις 06.00 το πρωί με προγραμματισμένη πτήση στις 08.00.



Στις 08.30 έστειλε email συνοδευόμενο από φωτογραφία στο οποίο ανέφερε ότι τον τσίμπησε κουνούπι μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου ζητώντας να εξεταστεί το αίτημά του για μερική ή ολική επιστροφή χρημάτων!

Το ξενοδοχείο κάλεσε υγειονομική εταιρία ώστε να εξεταστεί το δωμάτιο και διαπιστώθηκε μέσα σε αυτό ούτε κουνούπια υπήρχαν, ούτε άλλο έντομο, άρα ο επισκέπτης θα πρέπει να τσιμπήθηκε σε εξωτερικό χώρο.



Ο πελάτης απάντησε με άλλο email το οποίο κοινοποίησε στο υπουργείο Τουρισμού, στο ΕΟΤ κτλ ζητώντας να μάθει αν η εταιρία είναι αξιόπιστη, αν διαθέτει ISO και γενικώς αν μπορεί να εξετάσει την σοβαρή καταγγελία του!

Η υγεινομική εταιρία αποδείχθηκε απόλυτα αξιόπιστη και ο πελάτης έλαβε αναλυτικό email με την απάντηση...

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