Τραγωδία στην Κύπρο: Τετράχρονο αγόρι σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 6ο όροφο

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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε, χθες, στη Λευκωσία, όπου ένα αγοράκι έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από το μπαλκόνι.

Η θανατηφόρα πτώση ενός τετράχρονου παιδιού σημειώθηκε το απόγευμα στην Έγκωμη. Πρόκειται για αγοράκι, το οποίο, υπό συνθήκες που διερευνώνται, είχε πέσει το απόγευμα από τον έκτο όροφο και ύψος 20 μ. κτηρίου επί της οδού Ανδρέα Μητροπούλου.

Ο πατέρας ειδοποίησε ασθενοφόρο το οποίο έσπευσε στη σκηνή και το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως είχε χάσει τη ζωή του κατά την πτώση.

Πρόκειται για τετραμελή οικογένεια αφρικανικής καταγωγής που διέμενε νόμιμα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα απ’ όπου και σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό. Το παιδάκι τους θα γίνονταν τεσσάρων ετών το Δεκέμβριο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σε βάρος των γονέων του παιδιού, άντρας ηλικίας 32 ετών και γυναίκα ηλικίας 33 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες βράδυ, για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης.

Οι δύο αναμένεται σήμερα να παρουσιαστούν ενώπιον Δικαστηρίου, για έκδοση διαταγμάτων κράτησης τους, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται από το ΤΑΕ Λευκωσίας, ενώ η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του παιδιού θα διενεργηθεί από τη Διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα και τον ιατροδικαστή, Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

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