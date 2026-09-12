Super League: Ισόπαλοι 1-1, Ηρακλής και Ατρομητος στο Βόλο

Έπειτα από ένα συναρπαστικό, στο δεύτερο ημίχρονο, παιχνίδι που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν με... VARίσιο γκολ του Σωτήρη Τσιλούλη (24’) για να ισοφαρίσει ο «Γηραιός» με τον Πέδρο Μάρκες (73’). Σε ένα ματς που υπήρξε ισοπαλία και στα δοκάρια, οι «κυανόλευκοι» διαμαρτύρονται για ακυρωθέν γκολ στο 90’+4’.

Το διαγώνιο σουτ του νεοαποκτηθέντα Περέα μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Αθανασιάδης στο 9’, με τους φιλοξενούμενους να είναι καλύτερα τακτοποιημένοι στο γήπεδο στο πρώτο μέρος. Κι άνοιξαν το σκορ στο 24’, με επεισοδιακό τρόπο. Σε σέντρα του Λύρατζη από τα δεξιά, η μπάλα κόντραρε, ο Περέα βρήκε την μπάλα τόσο όσο να στρωθεί εκείνη στον Τσιλούλη που πλάσαρε από κοντά για το 0-1. Γκολ που, αρχικά, ακυρώθηκε ως οφσάιντ από τον βοηθό, αλλά τελικά κατακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Με τον Περέα δραστήριο, η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ συνέχισε να απειλεί. Ο Κολομβιανός έστρωσε στον Τσούμπερ, αλλά το πλασέ του Ελβετού πήγε πάνω στον Αθανασιάδη στο 34’. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ηρακλή για δεύτερη κίτρινη, άρα κόκκινη, που δεν δόθηκε στον Τσιλούλη για φάουλ πάνω στον Σόρια. Πρώτο μέρος με 20 φάουλ και μόλις 20 λεπτά «καθαρό» χρόνο... Στο ξεκίνημα του δεύτερου, ο Βάλτερ Ματζάρι προχώρησε σε διπλή αλλαγή.

Η εικόνα της ομάδας του δεν άλλαξε δραματικά, αλλά άλλαξε ο ρυθμός του αγώνα με δυο δοκάρια μέσα σε ένα δίλεπτο - ένα για κάθε ομάδα. Αρχικά, στο 57’, ο Τσούμπερ δοκίμασε το αριστερό διαγώνιο σουτ, με την μπάλα να σταματάει στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Λόπεθ συνεργάστηκε με τον Σόρια, σούταρε δυνατά από το ύψος του πέναλτι, η μπάλα προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι κι έσκασε πάνω στη γραμμή του τέρματος του Χουτεσιώτη - η διαιτητική ομάδα αποφάσισε «no goal».

Στο 73’, όμως, ήρθε το 1-1. Υπέροχη κάθετη πάσα του Ρος πίσω από τον κέντρο, ο Μάρκες προχώρησε και πλάσαρε με το δεξί τον Χουτεσιώτη φέρνοντας το ματς στα ίσια. Λύρατζης (79’) και Τσούμπερ (81’) αστόχησαν σε ένα καλό διάστημα για τον Ατρόμητο ενώ, στην άλλη περιοχή, το τελείωμα του Κόλιτς (83’) μετά την προσπάθεια του Λόπεθ ήταν άτσαλο κι άστοχο. Χουτεσιώτης και Αθανασιάδης είχαν απάντηση στις προσπάθειες των Μάρκες (89’) και Τσούμπερ (90’+2’), αντίστοιχα, για να φτάσουμε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Σε απομάκρυνση της μπάλας, ο Κούστα πήρε την κεφαλιά, ο Μάρκες έφυγε μόνος του και πλάσαρε εύστοχα τον Χουτεσιώτη. Ωστόσο, από το VAR κάλεσαν τον Λευτέρη Κατόπη για on field review με τον εκ Σάμου διαιτητή να ακυρώνει το γκολ για φάουλ του Κούστα πάνω στον Σταυρόπουλο. Αναμενόμενη η «έκρηξη» στον πάγκο του Ηρακλή... Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Σερζίνιο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη, με τον βοηθό να υποδεικνύει οφσάιντ, σε μια δύσκολη φάση.

Το τελικό 1-1 έδωσε από έναν βαθμό στις δυο ομάδες, με τον Ηρακλή να φτάνει στους πέντε και τον Ατρόμητο στους δυο.

Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης (Σάμου)

Κίτρινες: Καϊμπουέ, Μιρ, Λόπεθ - Τσιλούλης, Περέα, Πνευμονίδης, Σταυρόπουλος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματζάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού (56’ Μάρκες), Καϊμπουέ (46’ Ραντόγια), Σουρλής (82’ Κράιντς), Νιζέ, Μιρ (46’ Λόπεθ), Κόλιτς (86’ Κούστα).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Λύρατζης (82’ Σερζίνιο), Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Τσιλούλης (56’ Πνευμονίδης), Τσούμπερ, Μουντές (71’ Καραμάνης), Περέα (56’ Τσαντίλας).