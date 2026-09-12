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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κόντης: «Τι να πω γι' αυτά τα παιδιά, τεράστια νίκη με αυταπάρνηση και θάρρος»

ΚΟΝΤΗΣ
clock 21:23 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Χρήστος Κόντης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη νίκη του ΟΦΗ με 1-0 επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», αποθεώνοντας τους ποδοσφαιριστές του για την εμφάνιση και τη συγκέντρωσή τους.

Ο τεχνικός των Κρητικών μιλώντας στο Magenta Sport στάθηκε στο θάρρος, την αυταπάρνηση και την αυτοπεποίθηση που έδειξαν οι παίκτες του, υπογραμμίζοντας πως ανταποκρίνονται στην καθημερινή προσπάθεια για βελτίωση.

«Μεγάλη νίκη, τεράστια. Μπράβο στα παιδιά. Ωραίο ματς, μεγάλη συγκέντρωση, με θάρρος, κουράγιο, αυταπάρνηση και αυτοπεποίθηση. Τους λέω κάθε μέρα να κάνουν το βήμα παραπάνω και το κάνουνε. Τι να πω για αυτά τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Κόντης αναφέρθηκε και στη σημαντική αμυντική βελτίωση του ΟΦΗ, με την ομάδα να κρατά για ακόμη ένα παιχνίδι ανέπαφη την εστία της.

«Είχαμε κάποια θέματα πέρυσι αμυντικά. Φέτος έχουμε μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση, καλύτερες τοποθετήσεις και κάθε φορά που έχουμε μηδέν πίσω λέω ότι ένα γκολ θα το βάλουμε», τόνισε ο προπονητής του ΟΦΗ.

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