Κρήτη: Θρήνος για την Ρενάτα που ήταν μόλις 19 ετών...

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Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στα Χανιά ο θάνατος της 19χρονης Ρενάτας, που έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα στη Χαλέπα, όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη.

Η είδηση έχει βυθίσει στη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους που τη γνώριζαν, ενώ οι φίλοι της την αποχαιρετούν με συγκλονιστικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για μια νέα κοπέλα, που έφυγε τόσο ξαφνικά και άδικα, τα Χανιά λένε σήμερα το δικό τους δύσκολο «αντίο».

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