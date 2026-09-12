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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Θρήνος για την Ρενάτα που ήταν μόλις 19 ετών...

Ρενάτα
clock 19:40 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στα Χανιά ο θάνατος της 19χρονης Ρενάτας, που έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα στη Χαλέπα, όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη.

Η είδηση έχει βυθίσει στη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους που τη γνώριζαν, ενώ οι φίλοι της  την αποχαιρετούν με συγκλονιστικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για μια νέα κοπέλα, που έφυγε τόσο ξαφνικά και άδικα, τα Χανιά λένε σήμερα το δικό τους δύσκολο «αντίο».

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