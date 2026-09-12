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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Νέα νίκη στο τουρνουά της Ρόδου, 77-59 τη Σουμπότιτσα

παναθηναικος
clock 20:01 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δεύτερο θετικό τεστ για τον Παναθηναϊκό στη Ρόδο, καθώς επικράτησε της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα με 77-59, με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα, σχήματα και διαφορετικά αγωνιστικά πλάνα.

Οι «πράσινοι» έδειξαν από νωρίς την ποιοτική τους ανωτερότητα, έχοντας εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και καλή αμυντική λειτουργία. Παρά την αντίδραση της Σουμπότιτσα στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε την περίοδο στο 60-47.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ομάδα του Ομπράντοβιτς συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση, τόσο στο ανοιχτό γήπεδο όσο και από την περιφέρεια, φτάνοντας τελικά με άνεση στη δεύτερη νίκη της στη Ρόδο.

Τα δεκάλεπτα: 44-33, 60-47, 77-59.

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