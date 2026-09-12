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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α1 ΕΠΣΗ: Νίκη για ΠΑΟ Κρουσώνα στην πρεμιέρα - Ισοπαλία στο Ατσαλένιο

παοκ
clock 19:08 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε το Σάββατο η Α1 ΕΠΣΗ, με τον ΠΑΟ Κρουσώνα να ξεκινάει νικηφόρα ενώ ΠΟΑ Β και Τύλισος αναδείχτηκαν ισόπαλοι 2-2.

Στον Κρουσώνα, ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον Αετό Ανωγείων, επικρατώντας με 3-0. Ο Χριστοδούλου άνοιξε το σκορ στο 45’, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη ο ΠΑΟ Κρουσώνα «καθάρισε» την υπόθεση νίκη μέσα σε λίγα λεπτά, με τον Σεραφειμίδη να γράφει το 2-0 στο 56’ και τον Νικολακάκη να διαμορφώνει το τελικό 3-0 στο 61’.

Στο Ατσαλένιο, ΠΟΑ Β και Τύλισος αναδείχτηκαν ισόπαλοι 2-2.. Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα στο 24ο λεπτό με τον Παπαδάκη, ενώ ο ΠΟΑ Β’ έφερε το ματς στα ίσια λίγο πριν από την ανάπαυλα, με τον Γωνιανάκη να ισοφαρίζει στο 44’. Η Τύλισος, ωστόσο, βρήκε και δεύτερο γκολ στο 73’, ξανά με τον Παπαδάκη, αλλά στο 81' οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Δρακάκη

1η αγωνιστική:

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 

ΠΟΑ Β’ – Τύλισος 2-2

ΠΑΟ Κρουσώνα – Αετός Ανωγείων 3-0

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

16:30 ΟΦΑ – Ρωμανός

17:00 Ρούβας – Νέος Ηρόδοτος

17:00 Ζαρός – Δαμάστα

17:00 ΑΕΚ – ΠΑΝΟΜ

17:00 Ανθεστίων – Αλμυρός

17:00 Μοχός – Μινωική

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