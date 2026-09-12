Έτοιμος να συναντήσει τον Πούτιν ο Ζελένσκι

Ο oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20, που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι.

Ερωτηθείς από το γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle, αν θα συναντούσε τον Πούτιν σ’ αυτή τη σύνοδο τον Δεκέμβριο, εφόσον προσκληθούν οι δύο ηγέτες, ο Ζελένσκι απάντησε: «Ναι, ασφαλώς. Οφείλουμε να πάμε. Οφείλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις».

«Δεν έχει σημασία τι λέμε. Το τι θα του πω εγώ ή τι θέλει να μου πει εκείνος, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Μετράει μόνο το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Αυτό είναι όλο», πρόσθεσε.

Η συνέντευξη δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο, σε μια φάση που εντείνονται οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ασκούν φέτος την προεδρία της G20- η οποία κορυφώνεται με τη σύνοδο κορυφής των ηγετών στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο- προσπαθούν να δώσουν νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης, οι οποίες είχαν βαλτώσει τον τελευταίο καιρό, με Αμερικανούς διαπραγματευτές να επισκέπτονται πρόσφατα το Κίεβο και τη Μόσχα, και τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συνομιλεί τηλεφωνικά αυτή την εβδομάδα με τον Πούτιν για το ζήτημα.

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